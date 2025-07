O goleiro Pedro Rangel, que estava emprestado pelo Fluminense, se despediu do clube tricolor em suas redes sociais nesta quinte-feira (24). O Coritiba exerceu a opção de compra do jogador por R$ 1,5 milhão pela negociação. O valor é referente a 50% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos - o Fluminense manteve a outra metade. No acordo, o Coxa fará o pagamento em três parcelas de R$ 500 mil e assina com o atleta até 2028.

Nas redes sociais, Pedro Rangel se despediu e agradeceu ao Fluminense, clube em que foi revelado.

Carreira de Pedro Rangel

Pedro Rangel iniciou sua trajetória nas categorias de base do Itapirense, em São Paulo, e concluiu sua formação no Fluminense. Pelo clube carioca, o goleiro de 25 anos entrou em campo sete vezes entre 2021 e 2023. Seu contrato com o Tricolor era válido até o fim de 2027. Em 2023, foi emprestado ao Atlético-GO, onde atuou em nove partidas.

Já no Coritiba, Pedro participou de uma partida do Campeonato Paranaense e mais sete da Série B. Ele assumiu a meta alviverde após a lesão do goleiro titular Pedro Morisco, pouco antes do início da competição nacional. Rangel conseguiu manter o gol zerado em três desses confrontos e ainda defendeu um pênalti na partida contra o Novorizontino.

Vivendo bom momento na Série B, o Coritiba ocupa a terceira colocação, com 24 pontos, e está invicto há seis rodadas — são quatro vitórias e dois empates. O próximo desafio da equipe será o clássico contra o Athletico-PR, neste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O rival está em sexto lugar, com 20 pontos.