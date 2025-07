Hernán Crespo explica mudanças no São Paulo e destaca ‘ideia que funcionou’

Hernán Crespo exaltou o resultado do São Paulo diante ao Juventude na vitória por 1 a 0 no jogo que aconteceu nesta quinta-feira, dia 24 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo aconteceu no Alfredo Jaconi e foi a segunda partida seguida com vitória do Tricolor neste Brasileirão, além de ter sido também o primeiro resultado positivo fora de casa na competição.

Para Crespo, o resultado foi importante tendo em vista a situação que o São Paulo enfrenta. Agora na 12ª colocação, chegou a flertar várias vezes com zonas perigosas na tabela.

continua após a publicidade

- A gente sabia que ainda estava lutando numa zona incômoda. E sabíamos que era um jogo direto, contra um time que também está brigando ali. E a gente sabia da importância, sobretudo depois de um desgaste físico-energético, como foi o clássico com o Corinthians - explicou.

➡️Luciano marca, e São Paulo vence o Juventude pelo Brasileirão

Crespo comandou a vitória do São Paulo em cima do Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Crespo explicou mudanças e escolhas

A partida desta quinta-feira contou com algumas mudanças na escalação e em algumas escolhas de Crespo. Na defesa, uma das principais foi a escolha de Sabino para o lugar de Alan Franco. Durante o jogo, o argentino quis entrar com Rodriguinho no lugar de Cédric e passar Bobadilla para a lateral-direito. Na coletiva de imprensa, explicou o porquê destas decisões.

continua após a publicidade

- Sim, fizemos as mudanças, não por mim, mas pelos atletas, que entraram muito bem. A ideia era clara: estávamos conseguindo chegar ao ataque, mas com dificuldades para acionar o André Silva. Por isso, entendemos que o Ferreirinha poderia oferecer o um contra um e criar dificuldades para os defensores adversários, que marcavam em linha alta. E foi o que aconteceu. As qualidades individuais dos jogadores apareceram. Tentamos uma ideia, a ideia funcionou, e estamos todos contentes - explicou.

- A gente não queria arriscar ele, porque sabia que, se jogasse hoje, não estaria seguramente pronto para o jogo contra o Fluminense. Por isso, achamos que a solução mais justa, nesse caso, era o Sabino, que jogou muito bem - completou.

O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 27 de julho, contra o Fluminense. O jogo será no Morumbis, às 16h (de Brasília).