Ex-Vasco é anunciado como novo reforço do River Plate

O River Plate oficializou nesta quinta-feira (24) a contratação do meio-campista Matías Galarza, de 23 anos. Revelado pelo Vasco, o jogador estava no Talleres, da Argentina, e assinou contrato com o clube de Buenos Aires até dezembro de 2028.

A negociação entre River e Talleres já vinha se arrastando nos últimos dias e foi concluída após a resolução de detalhes burocráticos entre os clubes. Galarza, no entanto, já estava integrado ao novo clube e passou por exames médicos antes do anúncio oficial.

O meia foi apresentado ao lado do secretário-geral do River, Stefano Di Carlo, e do diretor técnico Marcelo Gallardo, com a camisa do novo clube em mãos.

Galarza ao lado ddo secretário-geral do River, Stefano Di Carlo, e do diretor técnico Marcelo Gallardo (Foto: Divulgação/River Plate)

Matías Galarza começou a carreira no Olimpia, do Paraguai, mas foi ainda nas categorias de base foi para o Vasco. Promovido aos profissionais em março de 2021, o meia disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências com a camisa cruzmaltina.

Galarza comemora gol marcado pelo Vasco contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro de 2023(Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Após um periódo emprestado ao Talleres, em abril de 2024, o Vasco acertou a venda do jogador o clube, onde ele permaneceu por poucos meses antes de despertar o interesse do River Plate.

Com versatilidade no meio-campo e ainda jovem, Galarza, que vem sendo convocado com frequência para a seleção do Paraguai, chega ao gigante argentino como uma aposta para reforçar o elenco comandado por Marcelo Gallardo.