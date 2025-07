Luciano compara rivais do São Paulo ao Real Madrid após vitória no Brasileirão

Luciano, destaque do São Paulo na vitória por 1 a 0 contra o Juventude, chegou a comparar os rivais do Tricolor no Campeonato Brasileiro ao Real Madrid.

O camisa 10 foi o autor do gol da vitória do time paulista mais uma vez. Desde quando Hernán Crespo voltou ao comando do Tricolor, Luciano tem sido um dos nomes principais da arrancada do time no Brasileirão.

Depois de passar várias rodadas flertando com a proximidade do Z-4, o time se garantiu em uma posição melhor na tabela e conquistou sua primeira vitória fora de casa na competição. Luciano falou sobre o momento do Tricolor e fez uma comparação inusitada.

- No Brasileirão todos os jogos são difíceis. Difícil você pegar e falar assim: ‘ah, esse jogo vai ser fácil’. Até porque quando joga contra o São Paulo, os times parecem que viram o Real Madrid. Mas hoje foi importante, pude participar mais uma vez, mas, é seguir cara, seguir agora com os pés no chão, porque domingo a gente tem outra decisão difícil em casa e esperamos, com o apoio do torcedor, sair vitorioso - disse Luciano após a vitória do Juventude.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com o resultado, o Tricolor chega a 12ª posição na tabela, com 19 pontos. Esta foi a primeira vitória do time fora de casa na competição. Quanto ao Juventude, a derrota manteve o time no Z-4, na 18ª posição na tabela de classificação, com 11 pontos.

(Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Como foi a vitória do São Paulo?

Os primeiros minutos foram completamente dominados pelo São Paulo. Com 20 minutos de jogo, o Tricolor já havia criado três boas oportunidades com André Silva, Bobadilla e Luciano. O trio pressionava e obrigava o goleiro Gustavo a trabalhar. A equipe aproveitava bem os espaços e os erros de marcação do Juventude.

A partida seguiu nesse ritmo. O Juventude mal conseguia ficar com a bola ou encontrar espaços, enquanto o São Paulo mantinha a pressão e levava perigo ao gol adversário. Aos 30 minutos, uma discussão foi iniciada após uma entrada de Ferraresi em Luis Mandaca. O clima esquentou, mas logo foi contido, embora tenha sobrado um cartão amarelo para Gilberto, camisa 9 do Juventude.

➡️Com nova multa milionária, São Paulo renova contrato com promessa de Cotia

A partir daí, o ritmo do Tricolor diminuiu. Luciano continuava chamando a responsabilidade e se movimentando por diferentes setores do campo, mas o Juventude passou a adotar uma postura mais ofensiva, estudando com mais atenção as movimentações do time são-paulino.

Bobadilla, um dos destaques da primeira etapa, também buscava criar e articular as jogadas. O primeiro tempo terminou sem gols. O São Paulo exigiu bastante do goleiro Gustavo, enquanto Rafael apenas assistia à partida.

Luciano resolve no fim do jogo

O segundo tempo também começou intenso. Logo nos primeiros minutos, Luciano e André Silva tabelaram e acionaram Wendell, que finalizou com perigo. Por pouco, a bola não entrou. Na sequência, Bobadilla apareceu mais uma vez. O meia finalizou, mas foi bloqueado pela defesa alviverde.

O Juventude mal aparecia e assistia o domínio tricolor. O time paulista tentava trocar passes, principalmente no meio de campo. Perto dos 20 minutos, Gabriel Verón, ex-Palmeiras, arrancou pelo lado esquerdo, mas perdeu a chance.

Crespo optou por realizar as primeiras mudanças da partida. O técnico sacou Cédric, que teve atuação apagada, e colocou Rodriguinho para atuar como armador. Do ponto de vista analítico, as alterações acabaram desorganizando um pouco o time. Luciano ainda tentou um bom lançamento para Ferreirinha, que ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a chance.

E só chamar Luciano que ele resolve, como tem sido na temporada. Aos 39 minutos, Rodriguinho deixou a bola com Ferreira, que tocou para Marcos Antonio ajeitar para o camisa 10. Gol do Tricolor, para alívio do time, que ainda não havia vencido fora de casa.