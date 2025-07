Yuri Alberto renova contrato com o Corinthians

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira (24) a renovação de contrato do atacante Yuri Alberto. O novo vínculo, que antes ia até o fim de 2027, foi estendido até julho de 2030, após negociações conduzidas pelo presidente Osmar Stabile e pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. No novo vínculo, a multa rescisória se manteve a mesma: R$ 500 milhões para o Brasil e 100 milhões de euros para o exterior.

continua após a publicidade

➡️ Victor Sá comenta interesse do Vasco no início do ano: ‘Krasnodar não queria abrir conversas’

No clube desde 2022, o camisa 9 já acumula 184 jogos, 70 gols marcados e um título conquistado com a camisa alvinegra: o Campeonato Paulista de 2025. Apesar da recente ausência por lesão, Yuri segue sendo uma das principais esperanças de gol do Timão para as próximas temporadas.

➡️Matheuzinho revela cobrança entre jogadores do Corinthians após o Majestoso

Yuri Alberto é o principal destaque do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Recuperação em andamento

Fora de combate desde 24 de maio, quando sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, à direita, o atacante está em fase final de transição para retornar aos gramados. Em entrevista à Corinthians TV, o médico Dr. André Jorge detalhou a evolução do jogador:

continua após a publicidade

— O Yuri teve uma lesão na coluna vertebral, uma fratura da vértebra L1, e vem evoluindo super bem desde então, com tratamentos do Departamento Médico, fisioterapia e novas tecnologias que visam acelerar a cicatrização — explicou o médico.

➡️Defesa de Augusto Melo fala em perseguição no caso Vai de Bet no Corinthians

Yuri Alberto inicia transição física no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Enquanto Yuri Alberto finaliza sua recuperação, o Corinthians se prepara para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Botafogo neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada da competição.