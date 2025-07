Luciano exalta vitória do São Paulo, mas é direto: ‘Seguir com os pés no chão’

Luciano foi o nome da vitória do São Paulo contra o Juventude por 1 a 0 em jogo que aconteceu nesta quinta-feira, dia 24 de julho, pelo Brasileirão. Com canetinha de Ferreirinha, a dupla falou sobre o lance.

continua após a publicidade

Luciano tem sido destaque em todos os jogos de Hernán Crespo até o momento. Após a partida, exaltou a vitória do Tricolor, mas foi direto: é preciso manter o pé no chão. Isso porque o São Paulo vivia um momento complicado na temporada. Depois de passar várias rodadas flertando com a proximidade do Z-4, o time se garantiu em uma posição melhor na tabela e conquistou sua primeira vitória fora de casa na competição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Durante esses 20 dias de pausa por causa do Mundial de Clubes, acho que a gente tem que seguir com os pés no chão. É importante continuar focado jogo a jogo. O campeonato ainda é muito difícil. A gente venceu duas partidas seguidas e, agora, com o apoio da nossa torcida no Morumbi, que deve estar lotado no domingo, espero que a gente consiga sair com mais uma vitória - disse Luciano.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Tricolor chega a 12ª posição na tabela, com 19 pontos. Esta foi a primeira vitória do time fora de casa na competição. Quanto ao Juventude, a derrota manteve o time no Z-4, na 18ª posição na tabela de classificação, com 11 pontos.

➡️Luciano marca, e São Paulo vence o Juventude pelo Brasileirão

Luciano foi decisivo mais uma vez (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Ferreirinha foi essencial no gol de Luciano

O gol da vitória do São Paulo contou com uma comemoração em dose dupla. Uma parte do elenco comemorou com Ferreirinha, enquanto outra com o camisa 10. Isso tudo porque o gol de Luciano só foi possível graças à assistência de Ferreirinha. O jogador também falou sobre a caneta.

continua após a publicidade

- Quando eu pisei, foi no improviso mesmo, algo que surgiu na hora. Fui feliz na jogada e, graças a Deus, saiu o gol. E o Luciano já pode assinar contrato com a gente também, né? Todo jogo ele aparece, todo jogo faz gol… né, Luciano? - explicou Ferreirinha.

O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 27 de julho, contra o Fluminense. O jogo será no Morumbis, às 16h (de Brasília).