Torcedores do Atlético-MG vão à loucura após decisão por pênaltis: ‘Salvou o Scarpa’

O Atlético-MG está nas oitavas de final da Sul-Americana. A decisão veio nas cobranças de pênaltis. O jogo terminou 1 a 0 para o Bucaramanga, mas o Galo venceu nas penalidades por 3 a 1, com Everson brilhando. O goleiro pegou pênalti, converteu a última cobrança. Na web, torcedores não perdoaram a cobrança desperdiçada por Scarpa, que colocou em risco a classificação do Galo. O meia esteve envolvido na polêmica com pagamentos atrasados durante a semana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Everson foi o herói da classificação do Atlético-MG (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Cobranças de pênaltis do Atlético-MG

Na primeira cobrança, Hulk marcou para o Atlético. Chávez foi o primeiro da equipe colombiana e também foi bem, empatando as cobranças.

Scarpa, que foi bastante vaiado ao longo do jogo, cobrou a segunda penalidade atleticana e mandou na trave. Henao também não aproveitou, Everson fez a defesa para salvar o Galo.

Na terceira, Bernard bateu à meia altura, e o goleiro colombiano fez a defesa. Mena foi outro que não foi bem, o zagueiro isolou.

Gabriel Menino interrompeu a maré de más batidas, o camisa 25 marcou e botou o Galo na frente novamente. Zárate cobrou, e Everson apareceu novamente para defender.

continua após a publicidade

Everson, herói da noite, cobrou a última penalidade e a história não poderia ser diferente. O goleiro cobrou, marcou e classificou o Atlético

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 0 (3) X (1) 1 BUCARAMANGA

JOGO DE VOLTA PLAYOFFS SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

🥅: Gols:

🟨 Cartões amarelos: Caio Paulista (CAM), Fausto Vera (CAM), Junior Alonso (CAM), Vitor Hugo (CAM) e Hulk (CAM); Alba (BUC), Sambueza (BUC) e Zarate (BUC)

continua após a publicidade



🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Auxiliares: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (João Marcelo); Fausto Vera, Igor Gomes (Cuello) e Scarpa; Dudu (Bernard), Rony (Júnior Santos) e Hulk.

ATLÉTICO BUCARAMANGA (Técnico: Leonel Álvarez)

Quintana; Alba (Gutierrez), Mena, Henao e Hinestroza (García); Castro, Zarate, Gil (Vázquez), Sambueza (Chávez) e Londono (Romaña); Ponz.