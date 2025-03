Portuguesa finaliza processo de transformação para SAF

A Portuguesa concluiu o processo para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O Primeiro Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo reconheceu nesta segunda-feira (31) a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Lusa, realizada no começo de março.

Esse era o último passo para a Portuguesa sair do formato de associação para SAF definitivamente. Na semana passada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tinha aceitado o pedido de homologação.

Com todos os trâmites concluídos, a SAF assume os ativos e registros antes vinculados à Associação Portuguesa de Desportos. Isso inclui direitos econômicos e federativos dos atletas, valores de premiação, direitos de transmissão, além do registro na Federação Paulista de Futebol (FPF) e na CBF.

O contrato da SAF com a Portuguesa foi assinado em 29 de novembro de 2024 após aprovação no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral do clube. A nova dona da Lusa é a gestora Tauá Partners, que adquiriu 80% das ações.

A promessa é um investimento de R$ 1 bilhão, com saneamento das dívidas de R$ 450 milhões e reforma completa do estádio Canindé. A praça esportiva recebeu a última partida em 18 de janeiro, diante do Novorizontino, pelo Paulistão, e passará a ser um complexo multiuso para 2028 com R$ 500 milhões injetados na obra. Até lá, a SAF da Portuguesa fez acordo para mandar os jogos na Arena Mercado Livre, o tradicional Pacaembu.

Alex Bourgeois é o responsável pela SAF da Portuguesa. Foto: Divulgação/Portuguesa

Quanto já foi investido na SAF da Portuguesa?

A SAF da Portuguesa já realizou investimento de R$ 10 milhões para a disputa do Campeonato Paulista. A promessa é que mais R$ 30 milhões sejam aportados em 2025, em um total de R$ 40 milhões. No total, o aporte prometido será de R$ 263 milhões somente no futebol até 2029.

Nesta temporada, o clube já conseguiu arrecadar dinheiro com a venda de dois atletas. O atacante Renan Peixoto teve 70% dos direitos vendidos ao Athletico por R$ 6 milhões, enquanto o atacante Jajá Silva se transferiu para o Goiás - os valores não foram revelados, e a Lusa manteve 40%.

A Portuguesa ainda recebeu uma compensação financeira pelo empréstimo do volante Hudson ao Criciúma, clube da Série B, e do atacante Maceió ao Mirassol, que disputa a Série A. Os dois casos possuem opção de compra - do extremo, o valor é de R$ 4,6 milhões por 50% dos direitos.

Reforços da Portuguesa SAF para Série D

A Portuguesa já anunciou cinco reforços para o Campeonato Brasileiro Série D de 2025: o lateral-esquerdo Matheus Leal (Betim), o volante Paulinho Curuá (Remo) e os atacantes De Paula (Santa Catarina), Hericlis (Maguary-PE) e Lohan (Portuguesa-RS).

No elenco do Paulistão, a Lusa exerceu a compra do zagueiro Gustavo Henrique, que fez nove partidas no estadual. Ele estava emprestado pelo CRB e fica com vínculo definitivo até 2028. Já o meia-atacante Cristiano renovou até abril de 2026.

Calendário da Portuguesa e premiação

A Portuguesa foi eliminada das duas competições que disputou neste início do ano. O time empatou em 1 a 1 com o Botafogo-PB no Pacaembu e caiu por 4 a 3 nos pênaltis na primeira fase da Copa do Brasil.

No Campeonato Paulista, a Lusa ficou na quarta posição do grupo B, com 13 pontos em 12 jogos, e não se classificou para a fase mata-mata. Mesmo assim, garantiu vaga na Série D de 2026, caso não conquiste o acesso à Série C em 2025.

A Portuguesa do técnico Cauan de Almeida volta a campo contra o Boavista, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do grupo A6 da Série D. O jogo está previsto para 12 ou 13 de abril.