Portuguesa estreia com empate amargo na Série D; veja os gols

A Portuguesa enfrentou, neste sábado (19), o Boavista-RJ pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em partida que parecia controlada pela Lusa, a equipe sofreu um gol nos minutos finais e ficou apenas no empate com o time carioca pelo placar de 2 a 2.

Depois de quatro anos sem disputar a Série D, a Portuguesa voltou com um empate amargo na estreia da competição. Com o ponto conquistado, o Rubro-Verde estacionou na segunda posição do grupo A6.

Portuguesa em campo contra o Boa Vista-RJ pela estreia da Série D (Foto: Divulgação/Portuguesa)

A partida marcou a estreia de Matheus Leal, De Paula e Lohan com a camisa da Lusa. Cristiano, que sofreu lesão durante o Campeonato Paulista, também foi reforço para o jogo.

A Lusa iniciou o jogo com pressão alta na área do adversário. Apesar das chances criadas no começo da partida, o goleiro da equipe carioca não deixou que a Lusa abrisse o placar estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

A Lusa conseguiu fazer o primeiro tento da partida com o capitão Cristiano. Após bola lançada na área defensiva, o atacante chutou por cima do goleiro adversário para abrir o placar.

Na retomada para o segundo tempo, a Portuguesa manteve a pressão sobre o Boavista. Com apenas três minutos, Rildo chutou de fora da área para deixar a Lusa com dois gols de vantagem. Instantes depois, após revisão do juiz, De Paula foi expulso, deixando o clube paulista com um a menos durante o fim do jogo.

Jogando com um a mais, a equipe do Boavista viu a oportunidade de pressionar a Lusa. Foi, então, aos 36 minutos que o meio-campista Caetano diminuiu o placar. Já nos acréscimos, Caetano marcou seu segundo no jogo e deixou a partida igualada.