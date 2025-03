Jogador do Santa Cruz é provocado e ameaça torcedor do Sport nas redes sociais

O atacante Thiago Galhardo, do Santa Cruz, foi provocado e ameaçou um torcedor do Sport nas redes sociais nesta segunda-feira (31). Um influenciador do rival ironizou a possível contratação do irmão dele, Gabriel Galhardo, para o Tricolor e citou a mãe e o pai dos atletas.

Tiago Domingues, que torce para o Leão, usou o Instagram para fazer uma postagem com tom de provocação a Thiago Galhardo. Na foto, tem a imagem do familiar de 31 anos que joga no Brasiliense desde o ano passado.

- Em breve a mamãe Galhardo deve aparecer como responsável por chefiar a psicologia do clube e o Papai Galhardo chega como diretor de futebol. Esse Santinha não tem jeito mesmo. Hahahahha - escreveu o influenciador.

Thiago Galhardo usou a mesma rede social para responder e ameaçou o torcedor rival. O atacante pediu ajuda para encontrar o endereço de Domingues e confrontá-lo pessoalmente.

- Quem souber o endereço desse m... me avisa. Quero ver se ele é "homem" de falar alguma coisa da minha mãe ou do meu irmão na minha cara. Você é um m..., seu m... não sustenta o que fala. Mas eu não dependo de ninguém. EU VOU ATRÁS DE VOCÊ. SE tu é HOMEM, quero ver, SUSTENTA. Em breve eu vou na sua porta, EU VOU METER A MÃO NA SUA CARA. Nunca mais fale da minha MÃE, e sirva pra quem quiser. SUSTENTA - afirmou.

Thiago Galhardo ameaça influenciar do Sport nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Diante da repercussão, o influenciador Tiago Domingues pediu desculpas ao atacante Thiago Galhardo e ainda apagou o post de provocação.

- Entendo o momento de chateação, momento de revolta, nunca imaginaria que chegaria a esse nível. Não quis de forma nenhuma ofender Thiago Galhardo e a sua família. Só tenho perdão de verdade a pedir. Não tenho vaidade de dizer que errei. Não sei outra forma de resolver, queria poder falar com você pessoalmente, mas não tem outro jeito. Desculpa, de verdade - falou.

Thiago Galhardo no Santa Cruz

Thiago Galhardo, 35 anos, é a principal contratação do Santa Cruz para a temporada. Ele veio do Goiás, clube que disputou a Série B no ano passado.

Nesta temporada, ele fez dois jogos com a camisa tricolor, justamente nas semifinais contra o Sport. O Santa Cruz foi eliminado com duas derrotas: 2 a 0 na Ilha do Retiro e 1 a 0 no Arruda. Agora, o time pernambucano tem a disputa da Série D.

Revelado pelo Bangu, o atacante tem passagens por Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Vasco, Ceará, Internacional e Fortaleza, além do Celta de Vigo, da Espanha, e outras equipes brasileiras.