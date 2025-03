A Portuguesa resolveu o imbróglio jurídico e receberá recursos financeiros para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O time da capital corria o risco de perder a SAF e ter o pedido de falência decretado, de acordo com informações do "ge".

Nesta semana, o presidente da Assembleia Geral dos Associados, Marcos Lico, retificou a ata sobre a votação da SAF, realizada no ano passado. Um trecho dela impedia que a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a CBF homologassem a mudança da Lusa de associação para SAF.

Essa parte do documento pedia que a proposta da SAF fosse analisada mais uma vez pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), já que existiam ressalvas feitas pelo órgão do clube. O parecer geral era favorável à SAF, mas o clube ressaltava a necessidade de alguns ajustes no projeto.

Com esse entrave, o grupo de investidores que assumiu a gestão da Portuguesa tinha ameaçado retirar os aportes futuros. Alex Bourgeois, presidente da Tauá Partners, havia citado 'insegurança jurídica'.

Agora, sem esse trecho do novo documento, o caminho fica aberto para que a Portuguesa se transforme oficialmente em SAF. Sem essa resolução, os investidores estavam com premiações bloqueadas, além de ficarem impedidos de registrar atletas no Boletim Informativo Diário (BID).

Camisa da Portuguesa para 2025. (Reprodução/Instagram)

Quanto já foi investido na SAF da Portuguesa?

A SAF da Portuguesa já realizou investimento de R$ 10 milhões para a disputa do Campeonato Paulista. A promessa é que mais R$ 30 milhões sejam aportados em 2025, em um total de R$ 40 milhões.

Além disso, o clube já conseguiu arrecadar dinheiro com a venda de dois atletas. O atacante Renan Peixoto teve 70% dos direitos vendidos ao Athletico por R$ 6 milhões, enquanto o atacante Jajá Silva se transferiu para o Goiás - os valores não foram revelados, e a Lusa manteve 40%.

Calendário da Portuguesa e premiação

A Portuguesa foi eliminada das duas competições que disputou neste início do ano. O time empatou em 1 a 1 com o Botafogo-PB no Pacaembu e caiu por 4 a 3 nos pênaltis.

No Campeonato Paulista, a Lusa ficou na quarta posição do grupo B, com 13 pontos em 12 jogos, e não se classificou para a fase mata-mata. Mesmo assim, garantiu vaga na Série D de 2026, caso não conquiste o acesso à Série C em 2025. A Portuguesa volta a campo contra o Boavista, em 12 de abril, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da Série D.

Na última temporada, o clube recebeu premiação do Paulistão e da Copa do Brasil, além de recursos obtidos com a negociação de jogadores como Renan Peixoto e Jajá Silva.