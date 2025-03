O Esporte Clube São José de Porto Alegre está trocando o gramado sintético do Passo D’Areia. O objetivo é garantir qualidade de elite para o estádio da Zona Norte da capital gaúcha. Depois da retirada do material usado desde 2019, nas próximas semanas uma nova tecnologia será realidade no campo do Zeca. Trata-se do Hycork Turf, o gramado sintético híbrido com a maior densidade possível no mercado mundial, produzido pela Sportlink.

O novo piso será instalado pela empresa ProGrass Gramados Sintéticos, com investimento de R$ 3,8 milhões pelo clube.

– Investimos pensando para a melhor performance dos atletas do São Jose, com a qualidade dos gramados de primeiro mundo – disse o gerente de futebol do São José, Kevin Krieger.

Mudança para a Série

A mudança fundamental e, sobretudo visual, está no material usado na superfície da grama sintética. Saem as borrachinhas, entram grânulos de cortiça 100% ecológicos e sem qualquer adição de produtos químicos na sua composição, o chamado infill cork, insumo que proporciona ainda a redução na temperatura. A reforma também incluí melhorias no sistema de drenagem do campo, com o aumento da capacidade de escoamento ao redor do campo de jogo.

O São José é um dos precursores dos pisos sintéticos no futebol brasileiro, com a estreia do primeiro gramado em 2011. Agora, o clube instala a terceira geração e, assim como as anteriores, o novo campo passará por avaliação da FIFA. A diferença é que agora, com a nova tecnologia, a homologação será FIFA Quality Pro, hoje disponível no país somente nos estádios do Palmeiras e do Botafogo.

A perspectiva é de que o Zeca precise jogar somente uma partida do Brasileirão Série D em outra sede, com a possível estreia do novo gramado na quinta rodada da competição. O time da Zona Norte está no Grupo H da quarta divisão, ao lado de Azuriz, Barra, Brasil-PE, Guarany-BA, Joinville, Marcílio Dias e São Luiz.

