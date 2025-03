CBF aprova transformação da Portuguesa em SAF; entenda

A Portuguesa SAF comunicou nesta quarta-feira (26) que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aceitou o pedido de homologação para a sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol.

Com a oficialização, o clube assume os ativos e registros antes vinculados à Associação Portuguesa de Desportos. Isso inclui direitos econômicos e federativos dos atletas, valores de premiação, direitos de transmissão, além do registro na Federação Paulista de Futebol (FPF) e na CBF.

-É um marco para nós. Essa homologação traduz a vontade dos nossos torcedores, que nos apoiam desde o início do projeto. Temos segurança jurídica para seguir trabalhando na reconstrução da Portuguesa - comemorou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

CBF aprova transformação da Portuguesa em SAF (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O contrato da SAF lusitana foi assinado em 29 de novembro de 2024, após aprovação no Conselho Deliberativo e Assembleia Geral do clube e permite que a equipe siga trabalhando na sua reconstrução e desenvolvimento.

Reforços da Portuguesa para 2025

A Portuguesa já anunciou dois reforços para o Campeonato Brasileiro Série D de 2025: o atacante De Paula e o zagueiro Gustavo Henrique.

De Paula, vice-artilheiro do Campeonato Catarinense com cinco gols, tem contrato válido até o fim do Campeonato Paulista de 2026 com a Lusa. Gustavo Henrique, por sua vez, estava emprestado pelo CRB para disputar o Campeonato Paulista e permanece no clube paulista até 2028 após uma atuação consistente no estadual.

Desligamento na Portuguesa

A Portuguesa confirmou nesta segunda-feira (24) a antecipação do fim de contrato com o lateral-direito Alex Silva. O clube informou ainda que a rescisão já foi publicada no BID da CBF.

Contratado em janeiro deste ano, Alex Silva defendeu a camisa rubro-verde em sete partidas, todas como titular.