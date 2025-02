Botafogo-PB supera a Portuguesa nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

A Portuguesa perdeu nos pênaltis para o Botafogo-PB por 4 a 3 após empate por 1 a 1, no Pacaembu, e está eliminada da Copa do Brasil. O confronto foi nesta quinta-feira (27), válido pela primeira fase da competição nacional. O gol da Lusa foi marcado por Rildo, enquanto Pelezinho fez para o Belo.

A classificação rendeu uma premiação de R$ 1 milhão aos cofres do clube paraibano. O resultado foi cruel para o torcedor da Lusa. O clube não disputava a competição nacional desde 2017, quando foi eliminada na segunda fase para o Boavista.

No lado do Botafogo-PB é só alegria. Com o bolso cheio, o clube segue na disputa da competição. O Belo encara o Concórdia na próxima fase da Copa do Brasil. A data da partida ainda será definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Portuguesa ficou perto de vaga na próxima fase da Copa do Brasil (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como foi a partida?

O jogo foi eletrizante nos primeiros minutos. Aos seis minutos, Pelezinho aproveitou passe de Henrique Dourado e finalizou de bicicleta para marcar um golaço no Pacaembu, um dos mais bonitos desde a reabertura do estádio, neste ano.

A torcida lusitana empurrou a equipe e conseguiu garantir o empate. Poucos minutos após o gol, aos 11 minutos, Everton cruzou para Rildo que só teve a missão de desviar para o fundo das redes e igualar o placar.

continua após a publicidade

O confronto foi para os pênaltis. Na decisão, Maceió e Rildo desperdiçaram as penalidades, enquanto Gama, Reniê, Falcão e Thallyson converteram para o Botafogo-PB.

Próximo jogo

A Lusa vira a chave para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que deve começar no próximo mês, ainda sem datas definidas. O Botafogo-PB possui compromisso no próximo sábado (1), às 16h30 (de Brasília), contra o Treze, na semifinal do Campeonato Paraibano.