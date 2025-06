Portuguesa: Hudson deixa o Criciúma e negocia novo empréstimo

O volante Hudson não faz mais parte do elenco do Criciúma. A Portuguesa SAF, clube detentor dos direitos do atleta, anunciou nesta terça-feira (11) que o contrato de empréstimo foi encerrado de forma antecipada, após um acordo entre as partes. Inicialmente, o vínculo com o time catarinense iria até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base da Lusa, Hudson teve passagem marcante pela equipe paulistana, sendo campeão da Série A2 do Campeonato Paulista em 2022. Neste ano, disputou o Paulistão pela Portuguesa, entrando em campo dez vezes — nove delas como titular.

No Criciúma, o jogador teve menos espaço: atuou em apenas cinco partidas, a última em abril. O contrato de empréstimo com o Tigre previa uma cláusula de compra opcional com valor fixado, além de compensação financeira à Portuguesa pela liberação do atleta.

Hudson negocia agora com um novo clube, e a expectativa é que o próximo destino seja anunciado nos próximos dias.

— A Portuguesa SAF informa que o volante Hudson está de saída do Criciúma Esporte Clube. Em comum acordo entre as partes, foi encerrado o contrato de empréstimo que iria até o término do Campeonato Brasileiro Série B. O atleta está em negociações avançadas com outro clube e um novo empréstimo deve ser oficializado nos próximos dias — disse a equipe paulista em nota.

Hudson (Foto: Divulgação/ Portuguesa)

Carreira de Hudson

Hudson Alexandre Batista da Silva, de 24 anos, atua como volante, mas também pode ser utilizado na lateral. Antes de chegar à Portuguesa, passou pelas categorias de base da Itapirense e do Juventude. No decorrer da carreira, foi emprestado ao CAP Patrocinense e à Ponte Preta.