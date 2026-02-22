Corinthians 'cascudo' tenta manter sequência vitoriosa em mata-mata

Conteúdo Especial

O Corinthians enfrenta a Portuguesa neste domingo (22), às 20h30, no Canindé, pelo Campeonato Paulista, em mais um duelo eliminatório. A equipe chega embalada por uma sequência de bons resultados em competições de mata-mata desde 2025, resultando em três títulos.

Desde 2025, o Corinthians disputou 19 jogos em fase eliminatória, com 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, alcançando 79% de aproveitamento. O time marcou 25 gols, média de 1,3 por partida, e sofreu apenas 10 gols, mantendo solidez defensiva (0,5 por jogo).

Entre os confrontos mais importantes estão:

Libertadores 2025: Corinthians avançou sobre UCV (1-1 e 3-2) e foi eliminado pelo Barcelona-EQU (0-3 e 2-0). Campeonato Paulista 2025: Quartas de final 2-0 sobre Mirassol, semifinais 2-1 sobre Santos e final contra Palmeiras (0-0 e 1-0). Copa do Brasil 2025: Eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico antes de bater o Vasco na decisão (0-0 e 2-1). Supercopa Rei 2026: Vitória sobre o Flamengo por 2-0.

No total, a equipe conseguiu 10 classificações e apenas 1 eliminação, reforçando a força do Timão em jogos decisivos.

Corinthians vive grande fase em jogos eliminatórios (Arte: NotebookLM)

Derrubando favoritos

O Corinthians iniciou a temporada de 2025 precisando avançar em duelos eliminatórios para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Apesar da pouca tradição do adversário, o Timão teve dificuldades para passar pela Universidade Central da Venezuela e conseguiu uma vitória apertada por 3 a 2 no jogo da volta, após empatar a ida, fora de casa, por 1 a 1.

Na fase seguinte, o Corinthians enfrentou o Barcelona-EQU, que goleou a equipe alvinegra por 3 a 0 no jogo de ida. Na volta, mesmo com a derrota por 2 a 0, o Timão não conseguiu avançar de fase. O sofrimento em eliminatórias para o torcedor corintiano, no entanto, parou por aí.

Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians eliminou Mirassol e Santos, nas quartas de final e semifinal, respectivamente, ambos os jogos na Neo Química Arena. Em seguida, veio o primeiro dérbi eliminatório em fase decisiva da temporada e a primeira classificação sendo considerado "patinho feio".

Na decisão contra o Palmeiras, o Corinthians venceu o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Na partida de volta, na Neo Química Arena, segurou o empate em 0 a 0, com destaque para o pênalti defendido por Hugo Souza.

Com o título, o Corinthians venceu sua quinta final diante do Palmeiras. Em 13 decisões entre os clubes, o Verdão levou a melhor em oito, considerando confrontos pelo Brasileirão, Paulistão e Torneio Rio-São Paulo. A conquista também representou uma revanche pela derrota na final do Estadual de 2020, quando o rival venceu nos pênaltis.

Copa do Brasil

O Corinthians conquistou um título histórico na Copa do Brasil. Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.

A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.

O Corinthians superou todos os obstáculos e avançou também diante de Novorizontino, Athletico-PR e Vasco, adversário da final.

O caminho das taças do Corinthians (Arte: NotebookLM)

Supercopa Rei

O Corinthians desbancou o favoritismo do Flamengo e conquistou a Supercopa Rei. Não se pode dizer que o Timão seja um clube "barato", mas é inegável que o investimento do Rubro-Negro é superior.

Dias antes da decisão, o Flamengo anunciou a contratação de Lucas Paquetá, que veio do West Ham por 42 milhões de euros (R$ 260 milhões), tornando-se a mais cara do futebol brasileiro.

O Corinthians, por sua vez, investiu de forma mais modesta: trouxe Kaio César por empréstimo e Gabriel Paulista, que chegou sem custos. Em campo, porém, o que se destacou foi a postura da equipe, rigorosamente organizada taticamente e eficiente nas oportunidades que teve.

Dorival Júnior concentrou a marcação em Arrascaeta e Carrascal, praticamente individualizando os dois jogadores. A estratégia era arriscada, mas se mostrou eficaz, principalmente após a expulsão de Carrascal no segundo tempo.

Os reforços, inclusive, tiveram participação decisiva nos gols: Gabriel Paulista abriu o placar e Kaio César deu assistência para o segundo.

Artilheiros que marcaram a trajetória

O sucesso em mata-mata contou com destaque ofensivo de nomes esperados, como Yuri Alberto e Memphis Depay, principal estrela do elenco. Outros jogadores também tiveram papel decisivo, como Bidu, que se destacou nas oitavas de final e na semifinal da Copa do Brasil.

1 . Yuri Alberto – 6 gols 2 . Memphis Depay – 4 gols 3 . Bidu – 3 gols 4 . Rodrigo Garro – 2 gols 5 . Gui Negão – 2 gols 6 . André Carrillo – 2 gols 7 . Romero, Félix Torres, Héctor Hernández, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista – 1 gol cada

Troca de comando e manutenção da hegemonia

Antes da conquista da Copa do Brasil, o Corinthians viveu um período de instabilidade. Eliminado da Libertadores e sem avanços na Copa Sul-Americana, o técnico Ramón Díaz ficou sob pressão, mas garantiu o Campeonato Paulista. Ainda assim, os maus resultados levaram à sua demissão.

A saída abriu espaço para a chegada de Dorival Júnior, treinador com experiência em clubes como Santos, São Paulo e Flamengo. Apesar de um futebol mais pragmático, conduziu a equipe à decisão da Copa do Brasil, garantindo o título. Cerca de um mês depois, conquistou também a Supercopa Rei.

Dorival embalou boa fase no Corinthians (Arte: NotebookLM)

O renascimento de Dorival

Os títulos conquistados serviram como resposta de Dorival Júnior à saída da Seleção Brasileira. Pela Seleção, o treinador esteve à frente em 16 partidas, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas, registrando aproveitamento de 58%.

Em entrevista recente, o treinador comentou sobre sua saída do comando da equipe do Brasil e analisou sua experiência em jogos eliminatórios.

— E no sentido mata-mata, eu também sei trabalhar. A prova dos resultados que estamos tendo aqui, e não foi com equipes que eram favoritas… aqui não era favorito, no São Paulo, Ceará, o próprio Flamengo tinha dúvidas, e quando acabaram as duas competições que ganharmos (em 2022), diziam que qualquer um faria aquele trabalho, tentando menosprezar. Mas não me importo com isso — afirmou.

— Eu passei por tudo nesse país, mas eu sobrevivi. Vou continuar. Está na minha vida, no meu sangue. Não vou me deixar levar… o ser humano precisa se atentar às pessoas que estão ao seu lado — concluiu.

