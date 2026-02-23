Portuguesa busca identificar torcedores que cometeram injúria racial contra Hugo Souza

A Portuguesa deve se reunir nas próximas horas para definir, entre as pautas, a identificação do torcedor que cometeu injúria racial contra Hugo Souza, do Corinthians, após o confronto pelo Campeonato Paulista, neste domingo (23).

Nas imagens divulgadas pela "Jovem Pan Esportes", é possível ouvir dois homens dirigindo ofensas ao jogador: "Aí, seu sem dente, passa fome do c###, vai cortar esse cabelo, piolhento. Seu piolhento, filho da ###. Seu lixo".

— Repudiamos o racismo e toda forma de preconceito, e nos solidarizamos com o Hugo Souza. Teremos uma reunião de diretoria daqui a pouco para alinharmos alguns pontos, como identificação de quem fez as ofensas e uma possível punição caso seja sócio — disse a Portuguesa ao Lance! por meio de sua assessoria de imprensa.

Na saída de campo Hugo Souza é ofendido por torcedores da Portuguesa: "favelado", "piolhento", "corta esse cabelo", "sem dente".



📽️ @JovemPanEsportepic.twitter.com/tNbSkwN9cy — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 23, 2026

No mesmo momento, outros torcedores da Portuguesa se aproximaram e pediram que os dois, que estavam no alambrado ofendendo o goleiro do Corinthians, descessem do local e deixassem o estádio. Um grupo de policiais também estava próximo.

Até o momento, Corinthians e Hugo Souza não se pronunciaram sobre o caso.

Hugo se aproxima de ídolos do Corinthians

Com as três defesas de pênaltis contra a Portuguesa, Hugo Souza ultrapassou Gilmar dos Santos Neves e se tornou o terceiro maior defensor de pênaltis da história do clube. Hugo falou sobre o feito.

— Para mim, é realização. Na minha primeira entrevista coletiva, eu falei que queria escrever minha história passo a passo, sem querer atropelar as coisas. A coisa que mais ouvi antes de vir era: 'Você está indo para o lugar do Cássio, é maluco?'. Sou maluco. Não é querendo comparar ninguém, respeito a história de todos. O Cássio, para mim, é o maior ídolo da história do clube — disse.

Hugo Souza defendeu três pênaltis contra a Portuguesa (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Com 14 defesas em apenas 102 jogos, Hugo já aparece atrás somente de dois nomes históricos da posição. No topo está Cássio Ramos, com 32 pênaltis defendidos em 712 partidas. Logo depois vem Ronaldo Giovanelli, com 27 defesas em 602 jogos.

Veja ranking completo:

🥇 Cássio Ramos — 32 pênaltis defendidos (712 jogos)

🥈 Ronaldo Giovanelli — 27 pênaltis defendidos (602 jogos)

🥉 Hugo Souza — 14 pênaltis defendidos (102 jogos)

🎖️ Gilmar dos Santos Neves — 11 pênaltis defendidos (397 jogos)

