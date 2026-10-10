A Ponte Preta foi condenada pela Justiça por não pagar uma dívida com uma padaria de Campinas, no interior de São Paulo. O valor gira em torno de R$ 53 mil. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

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A decisão foi tomada pelo juiz Bruno Gonçalves Mauro Terra, da 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas. O magistrado concedeu o benefício da justiça gratuita ao clube em razão de sua grave situação financeira. O pagamento da dívida deverá observar o Regime Centralizado de Execuções (RCE), ao qual a associação está submetida.

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— A requerente forneceu alimentação, sobretudo pães, para consumo da requerida, sempre atendendo prontamente a todas as solicitações da requerida de forma eficiente e justa, porém a requerida não cumpriu com o pagamento como devido, desde maio de 2025 — aponta a defesa da padaria, localizada nas proximidades do estádio Moisés Lucarelli.

Defesa da Ponte Preta

Na decisão, o magistrado destacou que a ausência de assinaturas nos comprovantes, argumento apresentado pela Ponte Preta, não afasta a obrigação de pagamento, especialmente diante do reconhecimento público da dívida pela própria entidade.

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— Neste cenário, a falta da rubrica nos canhotos é suplantada pelo comportamento da própria associação requerida. A autora trouxe aos autos matérias veiculadas na imprensa onde o Diretor Jurídico da ré, instado a se manifestar especificamente sobre a presente demanda, reconheceu as dificuldades em honrar o compromisso com a fornecedora e afirmou o desejo de buscar um acordo — disse.

— Diante desse cenário, não se mostra lícito nem condizente com a boa-fé objetiva que a ré, extrajudicialmente, assuma sua crise e admita a existência da pendência perante o credor e a mídia, mas, em juízo, tente afastar a obrigação de pagar valendo-se apenas de um preciosismo formal sobre comprovantes de papel. Esta conduta, aliás, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), rechaçado pelo ordenamento jurídico — completou.

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Ponte Preta conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2025 (Foto: Divulgação/Ponte Preta)

História da Ponte Preta

Fundada em 11 de agosto de 1900, a Ponte Preta, de Campinas, terminou o Campeonato Brasileiro de 1981 na terceira colocação e acumula sete vice-campeonatos do Paulistão, conquistados entre 1970 e 2017.

No cenário internacional, a principal campanha aconteceu em 2013, quando a Ponte Preta chegou à final da Copa Sul-Americana, mas perdeu o título para o Lanús, da Argentina. Mais recentemente, o clube conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista, em 2023, e a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2025.