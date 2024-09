Jacques Yeltsin conquistou o ouro e bateu o recorde mundial dos 1500m (Crédito: Silvio Ávila/CPB)







Publicada em 03/09/2024 - 16:46

O sexto dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as primeiras medalhas do Brasil e as performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

Natação

A atleta brasileira Mariana Ribeiro conquistou a medalha de bronze nos 100m costas da classe S9, em uma prova acirrada. Ela completou a final com o tempo de 1min09s27, superando sua marca das classificatórias, onde havia registrado 1min10s80.

Pouco minutos após Mariana Ribeiro conquistar uma medalha de bronze, Mayara Petzold conquistou outra medalha de bronze nos 50m borboleta (S6) nas Paralimpíadas de Paris, registrando o tempo de 37s51.

Victor Almeida, Gabriel Melone e Carol Santiago conquistaram a quinta colocação em suas respectivas provas dos 100m costas (S9), 50m borboleta (S6) e 200m medley (SM13), enquanto Samuel Oliveira ficou em quarto lugar nos 50m costas (S5).

Atletismo

Yeltsin Jacques conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial nos 1500m - T11. Julio Cesar Agripino foi bronze e completou a dobradinha brasileira no pódio.

A acreana Jerusa Geber conquistou a medalha de ouro na final dos 100m T11 com o tempo de 11s83. Foi a primeira medalha de ouro de Jerusa em Jogos. Ela havia batido o recorde mundial da prova nas semifinais quando correu em 11s80 nesta segunda-feira (2). A outra brasileira na disputa, a paranaense Lorena Spoladore, chegou em terceiro lugar e ficou com a medalha de bronze, com o tempo de 12s14.

A baiana Raíssa Machado conquistou a medalha de prata no lançamento de dardo da classe F56. A atleta brasileira garantiu a medalha de prata com a marca de 23.51m, conquistada logo na primeira tentativa de sua série de lançamentos.

Mateus Evangelista conquistou a medalha de bronze no salto em distância (T37). Além da medalha paralímpica, o atleta também conquistou sua melhor marca na temporada com um salto de 6,20m.

Rayane Soares bateu o recorde sul-americano nos 100m T13 e ficou com a medalha de prata. Com o tempo de 11s78, ela esteve perto do ouro, que ficou com a azeri Lamiya Valiyeva, com o tempo 11s76.

Izabela Campos ficou na quarta colocação do lançamento de disco - F11. A medalha de ouro foi conquistada pela chinesa Liangmin Zhang, dona do recorde mundial e paralímpico.

Maria Clara Augusto terminou os 100m (T47) na sétima colocação. Com o tempo de 12s63, sua melhor marca na temporada.

Nos 400m (T20), Ana Keyla ficou na sétima posição no feminino, enquanto Samuel Conceição e Daniel Martins terminaram na quinta e sétima colocação, respectivamente, no masculino.

Futebol de cegos

A seleção brasileira de futebol de cegos empatou com a China em 0 a 0 na última partida da fase de grupos das Paralimpíadas de 2024, garantindo a classificação em primeiro lugar do grupo para a semifinal.

Golbol

A seleção brasileira de golbol feminino avançou para as semifinais das Paralimpíadas após vencer o Japão por 2 a 0 em uma partida decisiva. Os dois gols do Brasil foram marcados por Jéssica Vitorino, garantindo a classificação da equipe para a próxima fase e eliminando o Japão do torneio.

Tênis de mesa

Bruna Alexandre conquistou sua segunda medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris com a derrota por 3 sets a 2 na semifinal para Qian Yang da Austrália.

Danielle Rauen também competiu na manhã desta terça pela classe WS9 (andantes) e alcançou as quartas de final ao vencer a croata Mirjana Lucic por 3 sets a 0 (11/8, 12/10 e 11/6).

Já as paulistas Jennyfer Parinos (classe 9) e Cátia Oliveira (classe 2, cadeirantes) e a carioca Sophia Kelmer foram eliminadas da competição.

Hipismo

Na categoria individual grau 1, Sérgio Oliva ficou na 16ª colocação da etapa classificatória e não obteve índice para a fase final.

Vôlei sentado

A seleção brasileira masculina encerrou sua participação nas Paralimpíadas vencendo a Ucrânia por 3 sets a 1 nesta terça (3). Como perdeu os dois outros jogos, não tinha mais chances de ir à semifinal e se despediu da disputa pelo ouro na fase de grupos. Atual vice-líder do ranking, o Brasil era um candidato ao pódio.

Confira o quadro de medalhas

1º - China - 50 ouros 38 pratas 20 bronzes (total: 108)

2º - Grã-Bretanha - 30 ouros 17 pratas 12 bronzes (total: 59)

3º - Estados Unidos - 18 ouros 23 pratas 11 bronzes (total: 52)

4º - Brasil - 14 ouros 10 pratas 24 bronzes (total: 48)

5º - França - 11 ouros 12 pratas 15 bronzes (total: 38)