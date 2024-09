Vitória foi o primeiro triunfo da equipe em Paris 24 (Foto: Wander Roberto/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 14:04 • Rio de Janeiro

Na tarde desta terça-feira (3), a seleção brasileira de golbol feminino avançou para as semifinais das Paralimpíadas após vencer o Japão por 2 a 0 em uma partida decisiva. Os dois gols do Brasil foram marcados por Jéssica Vitorino, garantindo a classificação da equipe para a próxima fase e eliminando o Japão do torneio.

Apesar de ter terminado na última colocação do grupo C, com um empate contra a Turquia e derrotas para China e Israel, o Brasil conseguiu se recuperar no momento crucial. A vitória sobre o Japão foi fundamental para manter as chances de medalha vivas.

A seleção japonesa, que havia dominado a fase de grupos com três vitórias e sofrido apenas dois gols, está eliminada da competição. O Brasil, por sua vez, marcou 10 gols e sofreu 14 até agora, aguarda o resultado de Coreia do Sul e Turquia para saber quem será seu adversário na próxima fase.

A trajetória da equipe brasileira tem sido marcada por altos e baixos, mas a vitória sobre o Japão demonstra a capacidade de superação do grupo, que agora mira uma vaga na final.