Jerusa Geber domina final dos 100m e conquista a medalha de ouro; Lorena Spoladore fica com o bronze

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 15:35 • Paris (FRA)

Jerusa Geber não deu chances para as concorrentes e conquistou a medalha de ouro nos 100m rasos (T11). Junto com seu guia, Gabriel Garcia, a brasileira venceu com larga vantagem e ficou a poucos milésimos de bater o próprio recorde paralímpico e mundial, marca que ela bateu na qualificação. Outra brasileira na disputa, Lorena Spoladora teve briga acirrada no final e levou o bronze. A chinesa Liu Cuiqing ficou com a prata.

Jerusa largou bem e logo disparou na liderança. Mais atrás, Liu Cuiqing, da China, a brasileira Lorena Spoladora e Linda Patricia Perez Lopez, da Colômbia estavam disputando a medalha de prata. Geber estava em outro nível e abria cada vez mais vantagem e buscava quebrar o próprio recorde paralímpico e mundial, 11.80.

Na chegada, Jersua Geber cruzou na primeira colocação, conquistando sua quinta medalha paralímpica e sua primeira de ouro. A brasileira terminou a prova com 11.83, à três milésimos do recorde paralímpico e mundial.

Jerusa celebra o recorde com seu guia, Gabriel Garcia

Completando o pódio, Liu Cuiqing conseguiu superar Lorena Spoladora na reta final e conquistou a medalha de prata, evitando a dobradinha do Brasil. Porém, a brasileira chegou à frente da colombiana Linda Patricia e ficou com o bronze, consolidando o pódio duplo para o Brasil.