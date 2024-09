ALINE DOS SANTOS ROCHA- Jogos Paralímpicos Paris 2024 - 1500M T54 - ATLETISMO - (Foto: Silvio Avila/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro

Na manhã desta terça-feira (3) ocorreram as disputas do atletismo nas Paralimpíadas de Paris 2024. Izabela Campos terminou na quarta colocação no lançamento de disco da classe F11 e Aline Rocha ficou em nono lugar nos 1500m classe T54.

Aline Rocha, a atleta de 33 anos, competiu na final dos 1.500m T54, terminando a prova na nona posição, com um tempo de 3min23s43. Ela superou seu desempenho na semifinal em quase 12 segundos, já que havia registrado 3min35s18 na sua bateria eliminatória.



Por outro lado, Izabela Campos quase garantiu uma medalha na final do lançamento de disco F11. Aos 43 anos, a atleta mineira começou a competição queimando seus três primeiros lançamentos. A brasileira alcançou a marca de 34,94m apenas na última tentativa, o que foi suficiente para o quarto lugar. Izabela é a atual campeã dos Jogos Parapan-Americanos e tem uma medalha de bronze no lançamento de disco F11 conquistada nas Paralimpíadas do Rio.

IZABELA CAMPOS - Treino do Atletismo em Troyes, cidade onde a delegação brasileira fez aclimatação antes dos Jogos Paralímpicos, na França. (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Izabela Campos retorna ao Stade de France para a disputa do arremesso de peso - F12 na sexta-feira (6). Já Aline Rocha está na disputa em outros três eventos: 800m, 5000m e a maratona, todas as provas na classe T54 (cadeira de rodas)

Ainda na manhã desta terça-feira (3), Yeltsin Jacques, com direito a quebra do recorde mundial, conquistou o bicampeonato na prova dos 1.500m - T11 nas Paralimpíadas. Julio Cesar Agripino completou a dobradinha brasileira na terceira colocação.