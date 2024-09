02.09.24 -Yeltsin Jacques Jogos Paralímpicos Paris 2024 - ATLETISMO - (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 05:47 • Rio de Janeiro

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (3), o brasileiro Yeltsin Jacques, com direito a quebra do recorde mundial, conquistou o bicampeonato na prova dos 1500m - T11 nas Paralimpíadas. Está é a segunda medalha do atleta de 32 anos no Jogos de Paris. Além de Yeltsin, Julio Cesar Agripino completou a dobradinha brasileira na terceira colocação.

Favorito na prova, Jacques Yeltsin e seu guia, Guilherme dos Santos, conquistaram a medalha de ouro com tempo de 3:55.82, novo recorde mundial dos 1500m - T11. O etíope SIlesh Yigzaw ficou com a medalha de prata, o brasileiro Julio Cesar Agripino, fechou o pódio

Esta foi a segunda dobradinha da dupla brasileira da classe T11 do atletismo. Nos 5000m da classe, Julio Cesar conquistou sua primeira medalha em Paralimpíadas, enquanto Jaques Yeltsin, atual campeão mundial da modalidade, ficou na terceira colocação. Contando com o ouro conquistado nos 1500m, Yeltsin Jaques soma 4 medalhas em Jogos Paralímpicos.

Ontem (3), o Brasil ganhou 4 medalhas no atletismo nas Paralimpíadas de Paris, com destaque para Claudiney Batista. O mineiro conquistou o tricampeonato paralímpico no arremesso de disco - F56 e atingiu o novo recorde da modalidade.