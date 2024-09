Paralimpíadas: Brasil fecha participação no vôlei sentado masculino com vitória sobre Ucrânia

Brasileiros durante execução do hino contra a Alemanha (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 14:46 • Rio de Janeiro

O Brasil encerrou sua participação no vôlei sentado masculino nas Paralimpíadas de Paris vencendo a Ucrânia por 3 sets a 1, parciais 25/17, 25/22, 22/25 e 25/20, nesta terça-feira (3). Como perdeu os dois jogos anteriores, a seleção brasileira chegou a esse jogo sem chance de se classificar para as semifinais.

Apesar do equilíbrio inicial no primeiro set, o Brasil se manteve na frente do placar a maior parte do tempo. Após a parcial estar empatada em 10/10, abriu uma vantagem de 5 pontos e não tomou mais sustos, vencendo por 25/17. No segundo, os ucranianos começaram bem e seguiram na frente até o empate em 12/12, quando os brasileiros passaram a frente e conseguiram se manter mesmo com os adversários encostando. A parcial final do set foi 25/22. O terceiro set foi da Ucrânia, que se manteve na frente e venceu por 22/25. Por último, o Brasil abriu 9 pontos de vantagem, deixou a Ucrânia encostar no fim, mas se manteve na frente, vencendo por 25/20. O destaque foi Alex Pereira, com 15 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atual vice-líder do ranking mundial, bronze no Campeonato Mundial 2023 e quarto nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, a seleção brasileira masculina chegou em Paris candidata à medalha. No entanto, parou na fase de grupos com duas derrotas e uma vitória. Na estreia, contra a Alemanha, o Brasil perdeu por 3 sets a 0, e já se complicou na briga por uma vaga por uma vaga na semifinal. Isso porque o segundo jogo seria contra o Irã, atual bicampeão paralímpico. Como previsto, os iranianos, que possuem um atleta de 2,46m de altura, venceram os brasileiros sem muito dificuldade. Foram 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/13 e 25/19.

➡️ Mayara Petzold conquista segunda medalha do dia na natação para o Brasil

Na modalidade feminina do vôlei sentado, o Brasil avançou à semifinal de forma invicta, perdendo somente um set na fase de grupos. Foram 3 vitórias em 3 jogos. Primeiro, contra o Canadá, por 3 sets a 1. Na segunda rodada, foram 3 sets a 0 sobre Ruanda. Por último, novamente por 3 sets 0, dessa vez sobre a Eslovênia. As adversárias da semifinal, que ocorre na quinta-feira (5), ainda não foram definidas. A final e a disputa pelo bronze serão no sábado (7).