Com recorde, Carol Santiago ganha medalha de ouro nos 100m costas S12

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 12:45 • Rio de Janeiro

Carol Santiago conquistou a medalha de ouro nos 100m costas S12 na natação das Paralimpíadas Paris 2024. Com o tempo de 1:08.23, ela estabeleceu o novo recorde das Américas e tornou-se a mulher brasileira com mais medalhas na história das Paralimpíadas, com seis conquistas, sendo quatro de ouro. As outras cinco medalhas foram conquistadas nas Paralimpíadas Tóquio 2020, quando a atleta se tornou a nadadora brasileira com mais medalhas em uma única edição dos Jogos Paralímpicos. Na ocasião, foram três ouros (100m peito SB12, 100m livre S12 e 50m livre S13) , uma prata (Revezamento 4x100m livre 49 pontos) e um bronze (100m Costas - S12).

Mais cedo, Douglas Matera já havia conquistado a medalha de nos 100m costas S12. Hoje (31), o Brasil ainda será representado pelo Gabrielzinho, responsável pela primeira medalha de ouro em Paris 2024, nos 50m costas S2 às 14h30 (horário de Brasília). Ele também foi muito bem nas classificatórias e passou em primeiro. Além dele, Matheus Rheine disputa e Wendell Pereira disputam os 50m livre classe S11 às 15h35 (de Brasília).

Natural de Recife, Carol nasceu com síndrome de Morning Glory, alteração congênita na retina que reduz seu campo de visão. Iniciou a prática na natação paralímpica somente no fim de 2018. Até o fim daquele ano, ele praticava a modalidade convencional. Ela é a atual recordista mundial dos 50m livre, com 26s65, registrados em Manchester 2023, e acumula inúmeras outras conquistas ao longo da carreira.