Carol Santiago conquista medalha de ouro e se torna a maior campeã do Brasil em Paralimpíadas

A nadadora Carol Santiago venceu a prova dos 50m livre S12/S13 e se tornou a mulher com mais medalhas de ouro na história do Brasil em Paralimpíadas nesta segunda (2). Com o tempo de 26s75, ela chegou a cinco medalhas douradas e ultrapassou Ádria Santos.

- Essa é minha prova paralímpica, a gente estava bem preparada. Ainda bem, porque eu fiquei muito nervosa antes de entrar aqui. Eu só queria fazer minha melhor natação, e acho que poucas vezes nadei tão bem assim - disse Carol após a prova. A americana Gia Pergoline (S13) ficou com a prata e a italiana Carlotta Gill (S13), com o bronze.

A conquista de Carol ainda tem um detalhe importante. Ela é da classe S12 e competiu com atletas S13, para as atletas que tem um grau menor de deficiência visual. Como não tem prova dos 50m livre na classe S12 em Paralimpíadas, a brasileira precisou competir com rivais com visão melhor que a sua. Mesmo assim, a pernambucana conquistou o ouro.

Além da conquista desta segunda, Carol Santiago conquistou três ouros nos Jogos de Tóquio, em 2021: nos 50m e 100m livre, além dos 100m peito. Ela já havia vencido os 100m costas em Paris, e com o título desta segunda-feira, chegou ao quinto ouro na carreira. A contagem ainda pode aumentar, já que ela disputa, nos próximos dias, os 200m medley, os 100m livre e os 100m peito.