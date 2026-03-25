Brasileiro é punido por doping e perde medalha das Paralimpíadas de Paris 2024
Ronan Cordeiro havia conquistado prata inédita para o Brasil no paratriatlo
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A inédita medalha paralímpica do Brasil no triatlo conquistada por Ronan Cordeiro nos Jogos de Paris 2024 foi cassada pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC). Em comunicado divulgado nesta terça-feira (24), a entidade confirmou a punição ao atleta de 28 anos flagrado no exame antidoping e anulou seus resultados na competição.
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— Em consequência da infração, os resultados obtidos pelo atleta na competição masculina PTS5 nos Jogos de Paris estão desqualificados, juntamente com todas as consequências resultantes, incluindo a perda de quaisquer medalhas, pontos e prêmios — disse a organização, em nota.
Entenda o caso de doping de Ronan Cordeiro
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No dia 2 de setembro de 2024, um dia após levar a prata na categoria PTS5 do paratriatlo, Ronan Cordeiro foi submetido a um exame antidoping e testou positivo para 19-norandrostenediol, substância da classe dos esteroides anabolizantes androgênicos e que consta na lista de compostos proibidos pela Agência Mundial Antidoping (WADA).
O resultado só foi divulgado em maio de 2025, quando o atleta foi suspenso provisoriamente. Na ocasião, ele negou a acusação e solicitou uma audiência para recorrer da decisão. O Tribunal Antidoping do IPC julgou o caso em janeiro deste ano e constatou a violação do código antidoping, acatando a punição sugerida que incluía a perda da medalha.
A ocorrência foi encaminhada à World Triathlon e à Federação Internacional de Paratriatlo, para que sejam determinadas outras medidas aplicáveis ao atleta.
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Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024
Mesmo com uma das medalhas confiscadas, a campanha do Brasil na última edição dos Jogos Paralímpicos de Verão segue sendo a melhor de sua história. A delegação foi a quinta colocada no quadro geral, agora com 88 pódios - 25 ouros, 25 pratas e 38 bronzes.
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