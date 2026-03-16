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Brasil leva potência paralímpica do verão à neve e ganha espaço nos Jogos de Inverno

Participação em Milão-Cortina foi histórica, com maior delegação e primeira medalha

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 16/03/2026
07:00
Cristian Ribera recebe a medalha de prata nas Paralimpíadas (Foto: Alessandra Cabral/CPB)
imagem cameraCristian Ribera recebe a medalha de prata nas Paralimpíadas (Foto: Alessandra Cabral/CPB)
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Presente no top-10 do quadro de medalhas nas últimas cinco edições dos Jogos Paralímpicos de Verão, o Brasil começa a escrever também seu capítulo na neve. A medalha histórica conquistada por Cristian Ribera e a maior delegação do país em uma edição do evento, em Milão-Cortina 2026, reforçam o avanço brasileiro em um cenário ainda em construção.

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➡️Do asfalto à neve: a história de Cristian Ribera até o pódio inédito nas Paralimpíadas de Inverno

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Desde a estreia em Sochi 2014, o Brasil levou quatro edições de Paralimpíadas de Inverno para subir ao pódio pela primeira vez e, apesar de inédita, a prata de Cristian Ribera no esqui cross-country não foi uma surpresa. Aos 23 anos, o atleta que treina no asfalto de Jundiaí chegou à Itália com a experiência de dois Jogos Paralímpicos e o status de atual campeão mundial da modalidade.

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Além do pódio na prova sprint, Cristian figurou no top-10 em todas as provas que disputou, com o 5º lugar nas provas de 10km e 20km, além do 7º lugar no revezamento, ao lado de Aline Rocha e Wellington Silva. Ainda jovem, o rondoniense segue com potencial para representar o país em alto nível nos próximos ciclos.

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Aline Rocha, Wellington da Silva e Cristian Ribera nas Paralimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 (Foto: CPB)
Aline Rocha, Wellington da Silva e Cristian Ribera nas Paralimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 (Foto: CPB)

Estreia no snowboard e presença feminina

O Brasil levou oito atletas para os Jogos de Milão-Cortina, sua maior delegação da história. Além do número geral, a edição de 2026 também fica marcada pela maior participação feminina. Sem mulheres na estreia, em Sochi 2014, a esquiadora Aline Rocha foi a única representante de seu gênero em PyeongChang 2018 e Pequim 2022.

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Desta vez, ela foi acompanhada pelas jovens Elena Sena, 22 anos, que competiu no esqui cross-country e biatlo, e Vitória Machado, 21, primeira mulher brasileira a competir no para snowboard em Jogos de Inverno.

Além de pioneira e referência para as mulheres da delegação, Aline Rocha superou sua própria marca e atualizou o melhor resultado feminino do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno, com o top-5 nas provas do sprint, 10km e 20km.

Aos 20 anos, Vitória Machado se tornou a primeira brasileira a disputar uma prova de snowboard nas Paralimpíadas de Inverno (Foto: Alessandra Cabral/CPB)
Aos 20 anos, Vitória Machado se tornou a primeira brasileira a disputar uma prova de snowboard nas Paralimpíadas de Inverno (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

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