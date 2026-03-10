A primeira medalha do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno veio pelo jovem Cristian Ribera, de 23 anos. Nesta terça-feira (10), em Tesero, na Itália, ele conquistou a prata na prova do esqui cross-country estilo clássico, com tempo de 2:29.6, atrás apenas do chinês Liu Zixu, que fez 2:28.9. O cazaque Yerbol Khamithov (2:29.9) completou o pódio.

Campeão mundial em 2025, Cristian chegou como favorito ao pódio e confirmou as expectativas desde as eliminatórias, quando avançou com o melhor tempo (2:08.22). Ele repetiu o desempenho nas semifinais e também liderou, com tempo de 2:28.7.

Nas finais, fez uma boa largada e seguiu para uma disputa acirrada, marcado de perto pelo ucraniano Oleksander Aleskyk, mas conseguiu defender a posição. Nos últimos metros, foi superado pelo chinês Zixu Liu e cruzou a linha de chegada em segundo lugar, marcando seu nome na história.

Os Jogos de Milão-Cortina marcam a terceira participação de Cristian em Paralimpíadas de Inverno. O brasileiro estreou nos Jogos de PyeongChang 2018, aos 15 anos. Na ocasião, conquistou o sexto lugar na prova dos 15km, o melhor resultado do Brasil até então. Ele também disputou a edição seguinte, em Pequim 2022, mas sofreu com Covid e uma infecção urinária, e encerrou sua participação fora do pódio.

Aline Rocha em ação durante os Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Aline Rocha termina em quinto lugar

Na disputa feminina, a brasileira Aline Rocha também chegou como forte candidata ao pódio. Nas qualificatórias, avançou com o terceiro melhor tempo (2:37.56), e na semifinal foi a segunda melhor de sua bateria, atrás apenas da sul-coreana Yunji Kim.

Na final, a brasileira fez uma largada forte e manteve a terceira posição até o último trecho da pista, atrás apenas da sul-coreana Yunji Kim e da alemã Andrea Eksau, mas foi ultrapassada nos metros decisivos. A norte-americana Oksana Masters ficou com o título.

Com o resultado, Aline já bateu o próprio recorde de melhor resultado feminino do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Em Pequim 2022, ela foi a sétima colocada na prova dos 15km, sua especialidade. Em Milão-Cortina, ela repetiu a marca na disputa do biatlo, na prova dos 7,5km.

