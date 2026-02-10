CPB lança e-commerce em comemoração de aniversário

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou, na última segunda-feira, a Loja Brasil Paralímpico. O lançamento do e-commerce oficial do órgão é parte das celebrações pelos seus 31 anos de fundação. A ideia é ampliar a presença institucional do Movimento Paralímpico e oferecer ao público produtos oficiais das delegações.

Nesta fase inicial, o e-commerce reúne cerca de duas coleções: "Brasil Paralímpico" e "Paramigos Imparáveis" somam 25 variações de produtos oficiais. As compras podem ser feitas diretamente pelo site da loja, com entrega em todo o país. Os valores dos itens variam de R$ 9 a R$ 359 e os tamanhos das camisetas variam do P ao 3G.

- O e-commerce Brasil Paralímpico nasce como uma extensão natural do que acreditamos como instituição. Mais do que comercializar produtos licenciados, ele foi pensado como uma forma de levar os valores do esporte paralímpico para o cotidiano das pessoas, transformando admiração em atitude, experiência e pertencimento - analisou Loraine Ricino, diretora de marketing, eventos e cultura e valores paralímpicos do CPB. E ela concluiu:

- Ao criar essa plataforma, buscamos ampliar o alcance da marca Brasil Paralímpico para além do alto rendimento, conectando-a a públicos que se identificam com valores como coragem, persistência, diversidade e inclusão. Cada produto carrega essa mensagem e permite que as pessoas expressem apoio não apenas ao esporte, mas a uma causa que inspira transformação social. Esse projeto reforça nosso compromisso de construir pontes, ampliar diálogo e transformar valores em ações concretas, aproximando o CPB de quem acredita no poder do esporte como agente de mudança.