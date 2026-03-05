O snowboarder André Barbieri está fora das provas de snowboard cross dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, que serão disputadas neste fim de semana. O atleta gaúcho de 44 anos precisou ser levado ao hospital após sofrer uma queda durante o primeiro treino na pista em Cortina d'Ampezzo, na Itália, na manhã desta quinta-feira (5), véspera da cerimônia de abertura do evento.

André caiu em uma das curvas do circuito, bateu a cabeça e sofreu uma concussão. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado de ambulância para o centro médico Ospedale di Cortina, onde passou por avaliação clínica e exames. Em seguida, foi liberado para retornar à Vila Paralímpica.

Outros quatro snowboarders se acidentaram no mesmo trecho. Por conta disso, a organização encerrou a sessão de treinamentos antes do previsto e alterou o percurso para a competição.

Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, as condições da neve não eram ideais para a prática da modalidade. No momento em que os atletas desciam as Dolomitas, a temperatura em Cortina d'Ampezzo chegou a 12ºC com sol, o que é considerado relativamente alto.

A expectativa é que Barbieri esteja recuperado a tempo da disputa do banked slalom, no dia 14 de março.

Brasil terá maior delegação de sua história nas Paralimpíadas de Inverno em Milão-Cortina 2026

Esquiadores Cristian Ribera e Aline Rocha serão os porta-bandeiras do país na cerimônia de abertura (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

O Brasil participa dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 com oito atletas, maior delegação da sua história. Além de André, o país será representado por Cristian Ribera, no esqui cross-country; Vitória Machado, no biatlo; e Aline Rocha, Elena Sena, Wellington Silva, Guilherme Cruz Rocha e Robelson Lula, em ambas as modalidades.

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Inverno será realizada nesta sexta-feira (6), a partir das 16h, na Arena de Verona, com transmissão do SporTV 3.

