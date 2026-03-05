menu hamburguer
Jogos Paralímpicos

André Barbieri sofre queda em treino e está fora do snowboard nas Paralimpíadas de Inverno

Gaúcho de 44 anos foi levado ao hospital na véspera da cerimônia de abertura

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes,
Dia 05/03/2026
17:34
André Barbieri durante prova de Snowboard Cross nos Jogos de Pequim 2022 (Foto: Ale Cabral/CPB)
imagem cameraA expectativa é que o snowboarder se recupere para a disputa do banked slalom, no dia 14 de março (Foto: Ale Cabral/CPB)
  Matéria
  • Mais Notícias

O snowboarder André Barbieri está fora das provas de snowboard cross dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, que serão disputadas neste fim de semana. O atleta gaúcho de 44 anos precisou ser levado ao hospital após sofrer uma queda durante o primeiro treino na pista em Cortina d'Ampezzo, na Itália, na manhã desta quinta-feira (5), véspera da cerimônia de abertura do evento.

André caiu em uma das curvas do circuito, bateu a cabeça e sofreu uma concussão. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado de ambulância para o centro médico Ospedale di Cortina, onde passou por avaliação clínica e exames. Em seguida, foi liberado para retornar à Vila Paralímpica.

Outros quatro snowboarders se acidentaram no mesmo trecho. Por conta disso, a organização encerrou a sessão de treinamentos antes do previsto e alterou o percurso para a competição.

Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, as condições da neve não eram ideais para a prática da modalidade. No momento em que os atletas desciam as Dolomitas, a temperatura em Cortina d'Ampezzo chegou a 12ºC com sol, o que é considerado relativamente alto.

A expectativa é que Barbieri esteja recuperado a tempo da disputa do banked slalom, no dia 14 de março.

Brasil terá maior delegação de sua história nas Paralimpíadas de Inverno em Milão-Cortina 2026

Esquiadores Cristian Ribera e Aline Rocha serão os porta-bandeiras do país na cerimônia de abertura (Foto: Alessandra Cabral/CPB)
Esquiadores Cristian Ribera e Aline Rocha serão os porta-bandeiras do país na cerimônia de abertura (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

O Brasil participa dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 com oito atletas, maior delegação da sua história. Além de André, o país será representado por Cristian Ribera, no esqui cross-country; Vitória Machado, no biatlo; e Aline Rocha, Elena Sena, Wellington Silva, Guilherme Cruz Rocha e Robelson Lula, em ambas as modalidades.

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Inverno será realizada nesta sexta-feira (6), a partir das 16h, na Arena de Verona, com transmissão do SporTV 3.

