Presidente do Comitê Paralímpico Internacional celebra desempenho histórico do Brasil em Paris

Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 14/09/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Paralímpico Internacional é presidido por um brasileiro, Andrew Parsons. O dirigente, que antes fez parte do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), celebrou o desempenho do Brasil nos Jogos de Paris em entrevista exclusiva ao Lance!. O país terminou na quinta colocação, com o recorde de 89 medalhas. Assista ao vídeo acima.

– O Brasil fez uma campanha espetacular, a gente fica orgulhoso. Eu gosto de pensar que contribuí, fiz parte do CPB durante 20 anos. Eu acho que o Brasil começou a construir esse resultado com os Jogos Rio-2016, quando o movimento paralímpico brasileiro foi muito eficiente em garantir para si um legado, com centro de treinamento, triplicando os recursos vindo de loterias. Fizemos a lição de casa muito bem feita – afirmou.

Gabriel Araujo com um dos seus três ouros nas Paralimpíadas de Paris (Foto: Alexandre Schneider/CPB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hoje potência paralímpica, o Brasil teve grande crescimento nas Paralimpíadas de 2016. De 43 medalhas em Londres-2012, pulou para 72 no Rio de Janeiro. No entanto, os bons resultados continuaram nas duas edições posteriores à edição em casa. Para Andrew, ter um brasileiro no comando da entidade máxima do paraesporte mostra a força que o país construiu nos últimos anos.

– Ter um brasileiro à frente do Comitê Paralímpico Internacional mostra que há um reconhecimento global ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu fui eleito de forma individual em 2017, mas muito pelo que o Brasil representa no esporte paralímpico internacional. De certa forma, os caminhos traçados a nível internacional estão alinhados com o Brasil. Eu sou um produto do movimento paralímpico brasileiro – opinou.

Andrew Parsons, brasileiro que preside o Comitê Paralímpico Internacional (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

➡️ Eleito o rosto das Paralimpíadas, Gabrielzinho se diz tranquilo com sucesso conquistado

Andrew Parsons estará na COB Expo, em São Paulo, no dia 26 de setembro. O presidente do CPI participará de um painel, às 16h, para falar sobre os desafios e estratégias no planejamento de megaeventos esportivos. A feira na capital paulista acontecerá entre os dias 25 e 29, com palestras, debates, atividades esportivas e muitas outras atrações.

Assista à entrevista completa com Andrew Parsons abaixo.