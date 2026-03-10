AO VIVO: acompanhe o Brasil na semifinal do Sprint Classic no esqui cross-country

O Brasil terá dois representantes nas semifinais do Sprint Classic do esqui cross-country nas Paralimpíadas de Inverno de 2026. Aline Rocha avançou com o terceiro melhor tempo da fase classificatória, enquanto o rondoniense Cristian Ribera será o primeiro a largar em sua bateria eliminatória. As disputas começam às 8h15 (de Brasília), com transmissão do Sportv e cobertura em tempo real do Lance!.

AO VIVO: Zheng Peng (CHI) - 3:10.3

H. Shymko (UCR) - 2:47.2

P. Bal (UCR) - 2:40.5 - garante vaga na final

Z. X. Liu (CHI) - 2:47.2

Y. Khamitov (CAZ) - 2:38.1 - garante vaga na final

C. Cameron (CAN) - 2:41.3 - garante vaga na final

INÍCIO DA SEGUNDA BATERIA MASCULINA

Taras Rad (UCR) - 2:30.8

Oleksandra Akleksyk (UCR) - 2:30.7 - garante vaga na final

Wang Tao (CHI) - 2:29.2 - garante vaga na final

Vasyl Kravchuk (UCR) -2:37.5

Aaron Pike (EUA) - 2:31.4

Cristian Ribera (BRA) - 2:28.7 - garante vaga na final

INÍCIO DA PRIMEIRA BATERIA MASCULINA

Han Seunghee (KOR) - 3:26.1

Nicole Zaino (EUA) 3:20.9

Christina Picton (CAN) - 3:20.9

A. Eskau (ALE) - 3:15.4 - garante vaga na final

Aline Rocha (BRA) - 3:05.0 - garante vaga na final

Kim Y. (KOR) - 3:01.1 - garante vaga na final

INÍCIO DA SEGUNDA BATERIA FEMININA

Valiantsina Birla (BLR) - 3:29.3

Indira Liseth (NOR) - 3:26.3

Lidziya Loban - 3:22.5

Wang Shiyu (CHI) - 3:17.3 - garante vaga na final

A. Wicker (ALE) - 3:12.5 - garante vaga na final

O. Masters (EUA) - 3:06.8 - garante vaga na final

PRIMEIRA BATERIA FEMININA

Aline Rocha se classifica para semifinal do esqui-cross country nas Paralimpíadas de inverno (Foto: Reprodução X)

O esporte de resistência: entenda o Cross-Country

O esqui cross-country, originário da Noruega e integrante do chamado "esqui nórdico", é uma modalidade que exige altíssima resistência física dos competidores. Utilizando esquis e bastões, os atletas percorrem diferentes distâncias em pistas de neve.

Nascido como meio de transporte nas regiões nórdicas, o esqui cross-country consolidou-se como esporte competitivo no final do século XIX. Nos Jogos Olímpicos, os percursos variam de 1,5km a 50km, testando velocidade, vigor e técnica apurada.

Regras da modalidade

As regras são simples: o esqui cross-country desafia os competidores a percorrerem um trajeto pré-determinado, impulsionados apenas pela própria força. No clássico, os esquis permanecem paralelos, já no livre, que se assemelha ao movimento de patinação.

A vitória é garantida por quem cruzar a linha de chegada mais rapidamente, após completar toda a distância estabelecida. Contudo, é fundamental respeitar o percurso, não obstruir o avanço dos adversários e aplicar corretamente a técnica exigida em cada trecho da prova.

