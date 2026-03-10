AO VIVO: acompanhe o Brasil na semifinal do Sprint Classic no esqui cross-country
Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva não conseguiram se classificar
O Brasil terá dois representantes nas semifinais do Sprint Classic do esqui cross-country nas Paralimpíadas de Inverno de 2026. Aline Rocha avançou com o terceiro melhor tempo da fase classificatória, enquanto o rondoniense Cristian Ribera será o primeiro a largar em sua bateria eliminatória. As disputas começam às 8h15 (de Brasília), com transmissão do Sportv e cobertura em tempo real do Lance!.
AO VIVO: Zheng Peng (CHI) - 3:10.3
- H. Shymko (UCR) - 2:47.2
- P. Bal (UCR) - 2:40.5 - garante vaga na final
- Z. X. Liu (CHI) - 2:47.2
- Y. Khamitov (CAZ) - 2:38.1 - garante vaga na final
- C. Cameron (CAN) - 2:41.3 - garante vaga na final
- INÍCIO DA SEGUNDA BATERIA MASCULINA
- Taras Rad (UCR) - 2:30.8
- Oleksandra Akleksyk (UCR) - 2:30.7 - garante vaga na final
- Wang Tao (CHI) - 2:29.2 - garante vaga na final
- Vasyl Kravchuk (UCR) -2:37.5
- Aaron Pike (EUA) - 2:31.4
- Cristian Ribera (BRA) - 2:28.7 - garante vaga na final
- INÍCIO DA PRIMEIRA BATERIA MASCULINA
- Han Seunghee (KOR) - 3:26.1
- Nicole Zaino (EUA) 3:20.9
- Christina Picton (CAN) - 3:20.9
- A. Eskau (ALE) - 3:15.4 - garante vaga na final
- Aline Rocha (BRA) - 3:05.0 - garante vaga na final
- Kim Y. (KOR) - 3:01.1 - garante vaga na final
- INÍCIO DA SEGUNDA BATERIA FEMININA
- Valiantsina Birla (BLR) - 3:29.3
- Indira Liseth (NOR) - 3:26.3
- Lidziya Loban - 3:22.5
- Wang Shiyu (CHI) - 3:17.3 - garante vaga na final
- A. Wicker (ALE) - 3:12.5 - garante vaga na final
- O. Masters (EUA) - 3:06.8 - garante vaga na final
- PRIMEIRA BATERIA FEMININA
O esporte de resistência: entenda o Cross-Country
O esqui cross-country, originário da Noruega e integrante do chamado "esqui nórdico", é uma modalidade que exige altíssima resistência física dos competidores. Utilizando esquis e bastões, os atletas percorrem diferentes distâncias em pistas de neve.
Nascido como meio de transporte nas regiões nórdicas, o esqui cross-country consolidou-se como esporte competitivo no final do século XIX. Nos Jogos Olímpicos, os percursos variam de 1,5km a 50km, testando velocidade, vigor e técnica apurada.
Regras da modalidade
As regras são simples: o esqui cross-country desafia os competidores a percorrerem um trajeto pré-determinado, impulsionados apenas pela própria força. No clássico, os esquis permanecem paralelos, já no livre, que se assemelha ao movimento de patinação.
A vitória é garantida por quem cruzar a linha de chegada mais rapidamente, após completar toda a distância estabelecida. Contudo, é fundamental respeitar o percurso, não obstruir o avanço dos adversários e aplicar corretamente a técnica exigida em cada trecho da prova.
