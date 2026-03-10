menu hamburguer
AO VIVO: acompanhe o Brasil na semifinal do Sprint Classic no esqui cross-country

Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva não conseguiram se classificar

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/03/2026
08:00
Atualizado há 1 minutos
Cristian Ribera se classifica para semifinal do esqui cross-country (Foto: Reprodução X)
imagem cameraCristian Ribera se classifica para semifinal do esqui cross-country (Foto: Reprodução X)
O Brasil terá dois representantes nas semifinais do Sprint Classic do esqui cross-country nas Paralimpíadas de Inverno de 2026. Aline Rocha avançou com o terceiro melhor tempo da fase classificatória, enquanto o rondoniense Cristian Ribera será o primeiro a largar em sua bateria eliminatória. As disputas começam às 8h15 (de Brasília), com transmissão do Sportv e cobertura em tempo real do Lance!.

AO VIVO: Zheng Peng (CHI) - 3:10.3

  • H. Shymko (UCR) - 2:47.2
  • P. Bal (UCR) - 2:40.5 - garante vaga na final
  • Z. X. Liu (CHI) - 2:47.2
  • Y. Khamitov (CAZ) - 2:38.1 - garante vaga na final
  • C. Cameron (CAN) - 2:41.3 - garante vaga na final
  • INÍCIO DA SEGUNDA BATERIA MASCULINA
  • Taras Rad (UCR) - 2:30.8
  • Oleksandra Akleksyk (UCR) - 2:30.7 - garante vaga na final
  • Wang Tao (CHI) - 2:29.2 - garante vaga na final
  • Vasyl Kravchuk (UCR) -2:37.5
  • Aaron Pike (EUA) - 2:31.4
  • Cristian Ribera (BRA) - 2:28.7 - garante vaga na final
  • INÍCIO DA PRIMEIRA BATERIA MASCULINA
  • Han Seunghee (KOR) - 3:26.1
  1. Nicole Zaino (EUA) 3:20.9
  • Christina Picton (CAN) - 3:20.9
  • A. Eskau (ALE) - 3:15.4 - garante vaga na final
  • Aline Rocha (BRA) - 3:05.0 - garante vaga na final
  • Kim Y. (KOR) - 3:01.1 - garante vaga na final
  • INÍCIO DA SEGUNDA BATERIA FEMININA
  • Valiantsina Birla (BLR) - 3:29.3
  • Indira Liseth (NOR) - 3:26.3
  • Lidziya Loban - 3:22.5
  • Wang Shiyu (CHI) - 3:17.3 - garante vaga na final
  • A. Wicker (ALE) - 3:12.5 - garante vaga na final
  • O. Masters (EUA) - 3:06.8 - garante vaga na final
  • PRIMEIRA BATERIA FEMININA
Aline Rocha se classifica para semifinal do esqui-cross country nas Paralimpíadas de inverno (Foto: Reprodução X)
O esporte de resistência: entenda o Cross-Country

O esqui cross-country, originário da Noruega e integrante do chamado "esqui nórdico", é uma modalidade que exige altíssima resistência física dos competidores. Utilizando esquis e bastões, os atletas percorrem diferentes distâncias em pistas de neve.

Nascido como meio de transporte nas regiões nórdicas, o esqui cross-country consolidou-se como esporte competitivo no final do século XIX. Nos Jogos Olímpicos, os percursos variam de 1,5km a 50km, testando velocidade, vigor e técnica apurada.

Regras da modalidade

As regras são simples: o esqui cross-country desafia os competidores a percorrerem um trajeto pré-determinado, impulsionados apenas pela própria força. No clássico, os esquis permanecem paralelos, já no livre, que se assemelha ao movimento de patinação.

A vitória é garantida por quem cruzar a linha de chegada mais rapidamente, após completar toda a distância estabelecida. Contudo, é fundamental respeitar o percurso, não obstruir o avanço dos adversários e aplicar corretamente a técnica exigida em cada trecho da prova.

