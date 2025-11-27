Abel Ferreira afirmou em entrevista nesta quinta-feira (27) que permanecerá no Palmeiras. O técnico, bicampeão da Libertadores, possui atualmente contrato válido até dezembro de 2025.

Ele evitou confirmar o tempo do novo vínculo, mas afirmou que "sua palavra vale mais que uma assinatura".

- Quero dizer a vocês que minha palavra vale mais que uma assinatura, não precisei assinar em janeiro ou dezembro para dizer que continuo. Se sou diferente, poderia ter saído há muito tempo do Palmeiras, clubes que poderiam pagar 4 milhões de euros, 10 milhões de euros e decidir ficar pelo Palmeiras e pela minha família - disse Abel, em entrevista ao "Ge".

A permanência de Abel Ferreira à frente do comando técnico do Palmeiras é um dos principais objetivos do segundo mandato de Leila Pereira, que declarou em entrevistas recentes ter o plano de manter a atual comissão técnica até o término de sua passagem como mandatária, em dezembro de 2027.

A presidente queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Pelo cinco anos de relações que temos, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo no Palmeiras - completou.

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

