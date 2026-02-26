O Palmeiras utilizou as redes sociais para responder com ironia ao debate gerado após a marcação de pênalti em Vitor Roque, ainda nos minutos iniciais da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (25).

Antes dos dez minutos de jogo, o camisa 9 recebeu passe dentro da área e tentou driblar o goleiro Fábio, que atingiu o pé do atacante com o joelho. A penalidade foi assinalada sem o auxílio do VAR, e o próprio Vitor Roque converteu a cobrança para abrir o placar.

- Assunto encerrado. Bora para a próxima "polêmica" - publicou o Palmeiras, na tarde desta quinta-feira, nas redes sociais.

O confronto, que terminou com vitória alviverde na Arena Barueri, ainda contou com gols do jovem Allan, após bela jogada individual, e de Lucho Acosta, já nos minutos finais da primeira etapa.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante falta sofrida pelo goleiro Fábio, do Fluminense, nos minutos iniciais da partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos mesmos dez pontos do rival São Paulo, mas retomou a liderança do Campeonato Brasileiro nos critérios de desempate, com vantagem no saldo de gols: sete contra quatro.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o São Paulo, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista. No outro lado da chave, o Novorizontino enfrenta o Corinthians, com mando da equipe do interior.

Veja o pênalti cobrado por Vitor Roque

Vitor Roque de pênalti para o Palmeiras pic.twitter.com/t0pfCkVJxc — Vitor Palhares (@_vitorpalhares) February 26, 2026

