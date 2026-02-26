Súmula relata xingamentos de Abel antes de expulsão; Palmeiras detona acusação

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi expulso ao término da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite da última quarta-feira (25), em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A súmula, divulgada horas depois, relata que o treinador se dirigiu de forma ríspida aos membros da equipe de arbitragem, proferindo palavrões.

continua após a publicidade

+ Titular do Palmeiras mira Copa e aguarda oportunidade com Ancelotti: 'Estou pronto'

- Após o término da partida expulsei de forma direta o treinador da equipe do Palmeiras por se dirigir a assistente de número 1 Fernanda Gomes Antunes e ao quarto árbitro Luiz Tisne de forma ríspida, grosseira, gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica e debochada, proferindo as seguintes palavras de forma ascintosa: 'você é cega? Não viu que o lateral era para o nosso time car..., vocês nunca veem nada po..., fod... Informo ainda que após a expulsão o mesmo teve que ser contido por integrantes de sua equipe para deixar o campo de jogo - diz parte da súmula.

Com isso, o treinador cumprirá suspensão automática na próxima partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, fora de casa, marcada para o dia 12 de março. Esta é a segunda expulsão de Abel Ferreira em 2026. Ainda em fevereiro, ele recebeu dois cartões amarelos na vitória sobre o Corinthians, em confronto válido pelo Paulistão.

continua após a publicidade

Em nota, o Palmeiras afirmou que os relatos da súmula "não condizem com a realidade dos fatos" e saiu em defesa de Abel Ferreira em publicação nas redes sociais. De acordo com o clube, o treinador discutiu, de fato, com o quarto árbitro, Luiz Tisne, mas em nenhum momento se dirigiu à árbitra assistente Fernanda Gomes Antunes.

- A súmula do jogo é um documento importante e precisa se guiar somente pelos fatos ocorridos, sem imprecisões ou exageros que possam ocultar a verdade - diz trecho de nota divulgada pelo Palmeiras na noite desta quinta-feira (26).

continua após a publicidade

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja nota ofical do Palmeiras

O relato sobre os motivos da expulsão do técnico Abel Ferreira contido na súmula do jogo entre Palmeiras e Fluminense, pelo Brasileirão, não condiz com a realidade dos fatos.

Imagens da Análise de Desempenho do clube mostram que, após a partida, o treinador discutiu, sim, com o quarto árbitro Luiz Tisne, mas não se dirigiu à auxiliar Fernanda Gomes Antunes. Tampouco o comandante alviverde bateu "palmas de forma irônica e debochada" em direção aos integrantes da equipe de arbitragem – na verdade, ele aplaudiu o zagueiro Murilo antes de cumprimentá-lo pela vitória.

Como se não bastasse, as imagens deixam claro que Abel, em momento algum, "teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo", como descreve a súmula. Demonstram, também, que o árbitro principal do confronto, Felipe Fernandes de Lima, não viu a discussão entre o técnico e o quarto árbitro – a decisão de punir o treinador foi tomada com base, exclusivamente, no relato feito por Luiz Tisne por meio do sistema de comunicação eletrônica.

A súmula do jogo é um documento importante e precisa se guiar somente pelos fatos ocorridos, sem imprecisões ou exageros que possam ocultar a verdade.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.