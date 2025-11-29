menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalista estrangeiro exalta Filipe Luís antes de Flamengo x Palmeiras: 'Um dos melhores do continente'

Especialista em futebol sul-americano Mbizo Mzamane, coloca Filipe Luís como um dos melhores técnicos do país

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/11/2025
09:40
Filipe Luís em coletiva pelo Flamengo antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
imagem cameraFilipe Luís em coletiva pelo Flamengo antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
O ex-jogador e atual técnico do Flamengo, Filipe Luís, tem recebido não apenas a atenção do público brasileiro, mas também o reconhecimento da imprensa internacional por seu início de carreira promissor no comando rubro-negro. Em uma análise que repercutiu, o especialista em futebol brasileiro e sul-americano Mbizo Mzamane, comentarista do programa Morning Footy do CBS Sports, fez questão de exaltar o trabalho do recém-chegado treinador, colocando-o em um patamar de elite no futebol da América do Sul.

Filipe Luís - Flamengo
Filipe Luís - Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

Apesar do seu tempo curto como gestor, o especialista afirma que Filipe Luís merece destaque:

— Ele já se catapultou para ser, discutivelmente, um dos melhores do país, e certamente um dos melhores do continente.

A avaliação de Mzamane destaca a velocidade com que o ex-lateral atingiu um alto nível de desempenho no comando técnico do clube carioca.

O jornalista não parou por aí e elevou ainda mais a comparação, colocando o técnico do Flamengo no mesmo patamar de outro gigante estrangeiro do futebol brasileiro.



— E parece ser um dos poucos que podem, eu acho, ir 'chute por chute' com Abel —, disse, referindo-se a Abel Ferreira, o vitorioso treinador do Palmeiras.

A análise de Mbizo Mzamane ressalta a importância de Abel, que ele descreve como:

— Um treinador histórico para o Palmeiras, e certamente um dos melhores gestores estrangeiros na história do futebol brasileiro.

Tudo sobre a final entre Palmeiras e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Flamengo
Libertadores
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Allan, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Flaco Lopez, Raphael Veiga (Felipe Anderson); Vitor Roque

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):
Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo), Varela; Jorginho, Pulgar; Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) Araujo; Bruno Henrique

