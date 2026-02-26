Palmeiras mantém otimismo para ter Allianz no Paulistão; entenda obstáculos

Responsável pela manutenção do gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, a Soccergrass avançou no processo de substituição do material sintético e depende das condições climáticas para concluir a entrega antes de uma eventual decisão do Paulistão.

A superfície está 95% instalada, restando apenas um trecho atrás de um dos gols e parte da área técnica. Caso a etapa final não sofra atrasos em razão das chuvas na região, a expectativa é de que a conclusão ocorra no início da próxima semana, de acordo com apuração da reportagem.

Com o objetivo de acelerar o cronograma, a empresa mobilizou novos técnicos e passou a contar com 18 profissionais, contingente significativamente superior ao do início dos trabalhos. Dessa forma, finalizou a instalação do Shock Pad e de quase toda a nova superfície sintética.

Agora, resta apenas a finalização da colagem do restante do gramado, além da aplicação da cortiça (infill) e, na sequência, a pintura do campo. Posteriormente, haverá uma vistoria técnica da Fifa para a aprovação final, etapa exigida para competições organizadas pela CBF e pela Conmebol. Não há essa exigência, porém, para partidas do Campeonato Paulista.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, a aprovação da Fifa levaria pouco menos de uma semana.

Os duelos da decisão do Campeonato Paulista serão disputados nos dias 4 e 8 de março, ainda sem a definição dos mandos de campo, uma vez que a pontuação das semifinais será considerada para determinar a ordem das partidas.

A posição final na classificação, inclusive, pode favorecer ou não o Palmeiras em um eventual retorno ao Allianz Parque. Caso avance na primeira colocação, a equipe terá a vantagem de decidir em casa no segundo jogo, o que ampliaria o prazo para a conclusão das obras em quatro dias.

Atual classificação do Paulistão antes das semifinais

1 . Novorizontino - 19 pontos (saldo positivo de 7) 2 . Palmeiras - 19 pontos (saldo positivo de 5) 3 . São Paulo - 16 pontos 4 . Corinthians - 15 pontos

Em entrevista ao Lance!, Alessandro Oliveira, CEO da Soccergrass, afirmou que o material instalado no Allianz Parque é "o mais moderno disponível no mundo". O executivo também ressaltou que a equipe permanece de prontidão, com todos os equipamentos já posicionados no local, para concluir a instalação no menor prazo possível.

A substituição, de acordo com Alessandro, não seria necessária, embora os fios tenham perdido parte da memória em razão da sequência de jogos e shows. O Palmeiras, em conjunto com a WTorre, optou, no entanto, pela troca do material.

A expectativa inicial era de que o estádio estivesse à disposição na última semana de fevereiro, conforme nota oficial divulgada pelo Palmeiras. O custo total das obras, investimento realizado pela Real Arenas, é de aproximadamente R$ 11 milhões.

