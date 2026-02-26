menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras mantém otimismo para ter Allianz no Paulistão; entenda obstáculos

Finais do torneio estadual serão em 4 e 8 de março; chuvas na Zona Oeste de São Paulo e possível mando no 1º jogo são entraves

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
20:43
Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraAllianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Responsável pela manutenção do gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, a Soccergrass avançou no processo de substituição do material sintético e depende das condições climáticas para concluir a entrega antes de uma eventual decisão do Paulistão.

+ Presidente do Palmeiras, Leila Pereira é convocada pela CPI do INSS

A superfície está 95% instalada, restando apenas um trecho atrás de um dos gols e parte da área técnica. Caso a etapa final não sofra atrasos em razão das chuvas na região, a expectativa é de que a conclusão ocorra no início da próxima semana, de acordo com apuração da reportagem.

Com o objetivo de acelerar o cronograma, a empresa mobilizou novos técnicos e passou a contar com 18 profissionais, contingente significativamente superior ao do início dos trabalhos. Dessa forma, finalizou a instalação do Shock Pad e de quase toda a nova superfície sintética.

Agora, resta apenas a finalização da colagem do restante do gramado, além da aplicação da cortiça (infill) e, na sequência, a pintura do campo. Posteriormente, haverá uma vistoria técnica da Fifa para a aprovação final, etapa exigida para competições organizadas pela CBF e pela Conmebol. Não há essa exigência, porém, para partidas do Campeonato Paulista.

troca do gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras
Obras no gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, nesta quinta-feira (26) (Foto: Arquivo Lance!)

Ainda de acordo com apuração da reportagem, a aprovação da Fifa levaria pouco menos de uma semana.

Os duelos da decisão do Campeonato Paulista serão disputados nos dias 4 e 8 de março, ainda sem a definição dos mandos de campo, uma vez que a pontuação das semifinais será considerada para determinar a ordem das partidas.

A posição final na classificação, inclusive, pode favorecer ou não o Palmeiras em um eventual retorno ao Allianz Parque. Caso avance na primeira colocação, a equipe terá a vantagem de decidir em casa no segundo jogo, o que ampliaria o prazo para a conclusão das obras em quatro dias.

Atual classificação do Paulistão antes das semifinais

    1.
  1. Novorizontino - 19 pontos (saldo positivo de 7)
    2. 2.
  2. Palmeiras - 19 pontos (saldo positivo de 5)
    3. 3.
  3. São Paulo - 16 pontos
    4. 4.
  4. Corinthians - 15 pontos

Em entrevista ao Lance!, Alessandro Oliveira, CEO da Soccergrass, afirmou que o material instalado no Allianz Parque é "o mais moderno disponível no mundo". O executivo também ressaltou que a equipe permanece de prontidão, com todos os equipamentos já posicionados no local, para concluir a instalação no menor prazo possível.

A substituição, de acordo com Alessandro, não seria necessária, embora os fios tenham perdido parte da memória em razão da sequência de jogos e shows. O Palmeiras, em conjunto com a WTorre, optou, no entanto, pela troca do material.

A expectativa inicial era de que o estádio estivesse à disposição na última semana de fevereiro, conforme nota oficial divulgada pelo Palmeiras. O custo total das obras, investimento realizado pela Real Arenas, é de aproximadamente R$ 11 milhões.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

