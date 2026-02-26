Presidente do Palmeiras, Leila Pereira é convocada pela CPI do INSS

A CPI do INSS aprovou nesta quinta-feira (26) a convocação da empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras e do Banco Crefisa, para depor à comissão na condição de testemunha. O pedido partiu do relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e foi reforçado por requerimento do deputado Sidney Leite (PSD-AM). Ainda não há data para que o depoimento aconteça.

Procurados pelo Lance!, Leila Pereira e o Palmeiras informaram que não irão se manifestar.

Leila Pereira foi convocada por comandar a Crefisa, uma das principais instituições financeiras do País a operar empréstimos consignados a aposentados. Os parlamentares querem que ela explique a política comercial da empresa e a relação com entidades investigadas pela comissão por realizar descontos automáticos dos aposentados.

O esquema investigado pela CPI teria afetado milhões de segurados do INSS. Os descontos eram feitos automaticamente através de mensalidades cobradas pelas associações ou mediante serviços financeiros, nos dois casos sem consentimento dos aposentados.

A convocação de Leila Pereira para depor na CPI do INSS já havia sido votada no início de dezembro, mas na ocasião ela e outros banqueiros acabaram ficando de fora. Nesta quinta, novos requerimentos para a convocação de testemunhas e investigados foram votados, e a dirigente acabou sendo incluída.

A sessão em Brasília terminou sob tumulto após todos os 87 requerimentos colocados em pauta terem sido aprovados em votação simbólica. O governo desejava que eles fossem votados em bloco, mas a oposição conseguiu que cada um fosse aprovado de forma isolada.

Leila Pereira foi convocada como testemunha para falar sobre o Banco Crefisa (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

