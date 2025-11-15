O atacante Vitor Roque será punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com R$ 80 mil de multa e uma retratação pública pela manifestação homofóbica denunciada pela Procuradoria da entidade. O Palmeiras conseguiu acordo com o STJD, que livrou o atacante de suspensão pelo caso. A notícia foi publicada primeiro pelo jornal "Estado de S. Paulo".

O atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira foi acusado de homofobia após a vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, no início de outubro, pelo Brasileirão. Na ocasião, o jogador, que marcou um gol na partida, fez uma publicação de um tigre mordendo um veado, animal que é preconceituosamente atrelado à comunidade LGBTQIAP+.

Vitor Roque em campo pelo Palmeiras ( Foto: Luis Moura/WPP/Gazeta Press)

Relembre o caso

Já em Londres, com a Seleção Brasileira, o centroavante do Palmeiras participou de uma entrevista coletiva onde respondeu diversas perguntas. Entre elas, sobre o caso pelo qual estava sendo julgado.

— A cabeça está tranquila. Não vejo (motivo) para uma suspensão. Vejo muitos falando, uma conversa educativa acho que já é válida — considerou Vitor Roque, durante entrevista coletiva.

Vitor Roque havia sido enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Brasileira (CBJD), que trata sobre discriminação. Se fosse condenado, o atacante poderia ser suspenso entre cinco e dez partidas. Assim, ficaria de fora do restante do Brasileirão.

— Queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali, que na hora postei sem maldade, mas estão levando para outro lado já. Quem achar isso, peço desculpa já de antemão — disse Vitor Roque.

— E não, não temo (ser suspenso) não, porque os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também. Espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível - disse Roque na coletiva, antes do veredito.