Palmeiras termina primeira temporada sem títulos sob comando de Abel Ferreira
Treinador terminou a temporada com três vice-campeonatos; diretoria não pretende realizar nova reformulação no elenco
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras encerrou, pela primeira vez, uma temporada sem títulos desde a chegada de Abel Ferreira. No fim de 2020, o treinador português acertou sua chegada ao clube, onde conquistou dez taças e permanece desde então.
Destaques, surpresas e negociáveis: as contratações do Palmeiras em 2025
Palmeiras
Documentário do Palmeiras vira chacota na web: ‘Inconcebível’
Fora de Campo
Paulinho desabafa após perder finais pelo Palmeiras: ‘Vou ser um dos primeiros reforços’
Palmeiras
+ Destaques, surpresas e negociáveis: as contratações do Palmeiras em 2025
Ao todo, foram três vice-campeonatos: um deles para o principal rival, no torneio estadual, e dois diante do Flamengo, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Além de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Mesmo sem títulos, o Palmeiras bateu recorde de arrecadação, muito em função da venda de jogadores e da disputa do Mundial de Clubes. Ao todo, cerca de R$ 1,7 bilhão entraram nos cofres alviverdes, que não planejam nova reformulação no elenco para 2026.
Mesmo com resultados aquém do esperado, a diretoria do Palmeiras entende que o saldo do ano foi "positivo" e que não há necessidade de grandes mudanças no elenco, mas, sim, de ajustes pontuais. Até o momento, o clube oficializou a permanência de Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG, e encaminhou a contratação de Marlon Freitas, que aguarda apenas pendências finais para ser anunciado.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Abel com contrato renovado
Abel Ferreira passou a temporada ouvindo questionamentos acerca do término de seu contrato e de uma possível renovação com o Palmeiras. Entre as diversas respostas, afirmou "não precisar de caneta no papel" para demonstrar seu comprometimento a longo prazo com o projeto.
- Eu não preciso de um papel e uma caneta pra dizer que quero ficar. Eu não preciso - afirmou o treinador, ainda em setembro.
Já em dezembro, após o término da temporada, o Palmeiras anunciou a renovação de Abel Ferreira por mais duas temporadas, até o fim de 2027. A data coincide com o término do segundo mandato de Leila Pereira à frente do clube.
- Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família - disse Abel.
Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras
- 2 Copas Libertadores (2020 e 2021);
- 2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);
- 1 Copa do Brasil (2020);
- 1 Recopa Sul-Americana (2022);
- 1 Supercopa do Brasil (2023);
- 3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias