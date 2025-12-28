O Palmeiras encerrou, pela primeira vez, uma temporada sem títulos desde a chegada de Abel Ferreira. No fim de 2020, o treinador português acertou sua chegada ao clube, onde conquistou dez taças e permanece desde então.

Ao todo, foram três vice-campeonatos: um deles para o principal rival, no torneio estadual, e dois diante do Flamengo, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Além de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mesmo sem títulos, o Palmeiras bateu recorde de arrecadação, muito em função da venda de jogadores e da disputa do Mundial de Clubes. Ao todo, cerca de R$ 1,7 bilhão entraram nos cofres alviverdes, que não planejam nova reformulação no elenco para 2026.

Mesmo com resultados aquém do esperado, a diretoria do Palmeiras entende que o saldo do ano foi "positivo" e que não há necessidade de grandes mudanças no elenco, mas, sim, de ajustes pontuais. Até o momento, o clube oficializou a permanência de Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG, e encaminhou a contratação de Marlon Freitas, que aguarda apenas pendências finais para ser anunciado.

Abel com contrato renovado

Abel Ferreira passou a temporada ouvindo questionamentos acerca do término de seu contrato e de uma possível renovação com o Palmeiras. Entre as diversas respostas, afirmou "não precisar de caneta no papel" para demonstrar seu comprometimento a longo prazo com o projeto.

- Eu não preciso de um papel e uma caneta pra dizer que quero ficar. Eu não preciso - afirmou o treinador, ainda em setembro.

Já em dezembro, após o término da temporada, o Palmeiras anunciou a renovação de Abel Ferreira por mais duas temporadas, até o fim de 2027. A data coincide com o término do segundo mandato de Leila Pereira à frente do clube.

- Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família - disse Abel.

