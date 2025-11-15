Por onde anda Ricardo Bueno, ex-atacante do Palmeiras?

Ricardo Bueno nasceu em 15 de agosto de 1987 e atua pelo Ypiranga de Erechim aos 38 anos.

Poucos atacantes brasileiros tiveram uma carreira tão longeva e cheia de recomeços quanto Ricardo Bueno da Silva. Nascido em São Paulo, no dia 15 de agosto de 1987, o centroavante ficou conhecido por sua força física, presença de área e oportunismo — características que o transformaram em goleador em diferentes clubes do Brasil e do exterior. O Lance! conta por onde anda Ricardo Bueno.

Mesmo após mais de 15 clubes e uma jornada repleta de altos e baixos, Ricardo Bueno segue ativo no futebol profissional. Aos 38 anos, veste a camisa do Ypiranga de Erechim, mostrando que a paixão pelo jogo segue viva e que o faro de gol ainda não se aposentou.

Início no interior paulista e ascensão meteórica

A trajetória de Ricardo Bueno começou nas categorias de base do América de São José do Rio Preto, mas o pontapé profissional veio no Nacional-PR, em 2007. Pouco tempo depois, passou pelo Londrina, onde viveu o primeiro destaque: mesmo com uma lesão na coxa que o afastou por dez meses, marcou cinco gols em seis jogos, despertando o interesse de clubes maiores.

Em 2009, assinou com o Grêmio, mas não chegou a estrear pela equipe gaúcha. Foi no Oeste, emprestado em 2010, que a carreira explodiu: Ricardo foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 16 gols em 19 partidas, desempenho que o projetou nacionalmente e abriu caminho para o Atlético Mineiro.

Passagem por Atlético-MG e o salto ao Palmeiras

Contratado pelo Atlético Mineiro em 2010, Ricardo Bueno chegou como promessa de gols, mas viveu momentos de irregularidade e críticas. Apesar das dificuldades e de uma concorrência pesada no ataque, teve passagens importantes e deixou boas impressões em alguns jogos.

Em 2011, foi emprestado ao Palmeiras, onde ganhou maior visibilidade nacional. Vestindo a camisa alviverde, marcou seu primeiro gol em 22 de outubro de 2011, diante do Figueirense, em jogo do Campeonato Brasileiro. Sua passagem, porém, terminou no meio de 2012, quando foi dispensado pelo clube paulista — o início de uma fase mais nômade da carreira, marcada por passagens curtas e experiências diversas.

Entre clubes e continentes: o atacante viajante

Após deixar o Palmeiras, Ricardo Bueno teve breves experiências no Atlético Goianiense e, em seguida, viveu uma aventura internacional no Nordsjælland, da Dinamarca.

A adaptação ao futebol europeu não aconteceu como o esperado, e ele retornou ao Brasil para jogar no Figueirense, em 2013, onde ajudou o time a conquistar o acesso à Série A de 2014.

Em 2015, voltou a se aventurar fora do país — desta vez na Coreia do Sul, pelo Seongnam FC —, mas logo regressou ao Brasil, defendendo equipes como Joinville, Oeste, São Bento e Santa Cruz, consolidando-se como um verdadeiro andarilho do futebol.

Renascimento no Ceará e auge na maturidade

O ponto alto da fase mais recente da carreira veio em 2018, quando Ricardo Bueno foi contratado pelo Ceará. Com gols importantes e boa participação na Copa do Nordeste de 2019, o atacante voltou aos holofotes. Foram 10 gols em 29 jogos, desempenho que o recolocou entre os artilheiros mais eficientes do futebol nordestino.

Após sair do Vozão, passou por CSA, Operário-PR (onde foi artilheiro em 2021) e Juventude, confirmando uma longevidade rara para um atacante de sua geração. O faro de gol seguiu intacto também nas passagens por Avaí e Confiança, onde ajudou o time sergipano a conquistar o Campeonato Sergipano de 2024.

Por onde anda Ricardo Bueno?

Em 2025, Ricardo Bueno continua em atividade profissional pelo Ypiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul, na disputa do Campeonato Gaúcho e da Série C. Mesmo aos 38 anos, o "Buenômeno", como é carinhosamente apelidado pelos torcedores, segue como referência técnica e líder de vestiário.

Com mais de 15 clubes na carreira, o atacante soma centenas de gols e títulos estaduais, além de prêmios individuais — entre eles, o de melhor atacante do Campeonato Catarinense de 2014, quando defendia o Figueirense. Dono de uma rotina disciplinada e de um amor inabalável pelo futebol, Ricardo se transformou em exemplo de longevidade e profissionalismo no esporte.

Clubes em que Ricardo Bueno jogou

América-SP (base)

Nacional-PR (2007)

Londrina (2008–2009)

Grêmio (2009–2010)

Oeste (2010)

Atlético Mineiro (2010–2012)

Palmeiras (2011–2012, empréstimo)

Atlético Goianiense (2012–2013)

Nordsjælland (DIN) (2013)

Figueirense (2013–2014)

Seongnam (COR) (2015)

Joinville (2015, empréstimo)

São Bento / Santa Cruz / Ceará / CSA / Operário / Juventude / Avaí / Confiança / América-RN / Ypiranga-RS (2016–2025)

Títulos e conquistas de Ricardo Bueno

Londrina

Copa Paraná: 2008

Figueirense

Campeonato Catarinense: 2014

Confiança

Campeonato Sergipano: 2024

América-RN

Campeonato Potiguar: 2025

Prêmios individuais e marcas