Vitor Roque nega homofobia e diz confiar em advogados do Palmeiras no STJD

Denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por suposto caso de homofobia em uma postagem nas redes sociais, o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, defendeu-se nesta quinta-feira (13). O jogador está em Londres com a Seleção Brasileira, que fará os dois últimos amistosos do ano diante de Senegal (sábado, 15) e Tunísia (terça, 18).

— A cabeça está tranquila. Não vejo (motivo) para uma suspensão. Vejo muitos falando, uma conversa educativa acho que já é válida — considerou Vitor Roque, durante entrevista coletiva.

Vitor Roque foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Brasileira (CBJD), que trata sobre discriminação. Se for condenado, o atacante pode ser suspenso entre cinco e dez partidas. Assim, ficaria de fora do restante do Brasileirão, a menos que atuasse sob efeito suspensivo. O julgamento em primeira instância está marcado para a próxima segunda-feira (17)

O atacante do Palmeiras, no entanto, insiste que a postagem que ocasionou a denúncia da procuradoria do STJD não tem cunho discriminatório.

— Queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali, que na hora postei sem maldade, mas estão levando para outro lado já. Quem achar isso, peço desculpa já de antemão — disse Vitor Roque.

— E não, não temo (ser suspenso) não, porque os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também. Espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Por que Vitor Roque foi denunciado no STJD

O atacante do Palmeiras será julgado por causa de uma postagem nas redes sociais após a vitória de virada do Palmeiras sobre o São Paulo por 3 a 2, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no início de outubro, e na ocasião o atacante publicou a imagem de um tigre, seu apelido, mordendo o pescoço de um veado.