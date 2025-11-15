Saiba qual foi a ex-joia do Palmeiras que recusou contrato com time da Kings League
Bruno Menezes, ex-Palmeiras, "achou arriscado" ir à Kings League
A Lous, time da Kings League Brasil, foi agressiva no mercado para montar seu elenco, mas sofreu uma perda importante vindo de uma ex-joia do Palmeiras antes do Final Four da competição. O presidente da organização, Victor "Coringa", revelou em transmissão ao vivo que tentou a contratação de Bruno Menezes, mas o jogador recusou a proposta.
Bruno Menezes, de 23 anos, é um nome conhecido pela torcida alviverde. O meia fez parte do elenco histórico que conquistou o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, atuando ao lado de craques como Endrick e Giovani.
Segundo Coringa, a negociação com o atleta, que atualmente tem contrato um clube de futebol profissional, foi complexa. A Loud encontrou dificuldades para conseguir a liberação do jogador.
— Eu não consegui a liberação com o time que o jogador joga atualmente — explicou Coringa durante a live, detalhando os bastidores da tentativa frustrada.
A organização brasileira da Kings League tentou seduzir o atleta com uma proposta de estabilidade, algo incomum para o início do torneio, oferecendo um vínculo mais longo.
— Cheguei a oferecer um contrato de 1 ano para ele assinar com a Loud — disse Coringa.
No entanto, a proposta não foi suficiente para convencer o "cria" da Academia. O presidente da Loud revelou o motivo final da recusa: o próprio jogador preferiu não trocar o futebol profissional pela nova modalidade.
— Ele não aceitou porque achou arriscado — concluiu Coringa.
Apesar da tentativa frustrada por Bruno Menezes, a Loud buscou alternativas e reforçou seu elenco com outro nome de peso. A equipe anunciou a contratação de Lucas Freitas, multicampeão no Futsal.
A equipe de Coringa teve um bom desempenho na Kings Cup Brazil. A Loud chegou até a semifinal, mas foi eliminada justamente pela Furia FC.
A Furia FC, equipe que tem Neymar como um dos donos, avançou para a grande final e sagrou-se campeã ao vencer a G3X na decisão.
