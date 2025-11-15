Santos divulga lista de relacionados para clássico contra o Palmeiras

O Santos divulgou na manhã deste sábado (15) a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras. A partida será às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe ocupa a 17ª posição, abrindo a zona do rebaixamento, com 33 pontos. A equipe precisa de uma vitória sobre o rival para ultrapassar o Vitória, que soma 35 pontos, e ganhar fôlego na tabela.

Neymar está novamente confirmado entre os relacionados e deve disputar seu segundo jogo como titular desde o retorno ao clube. O atacante esteve no centro de polêmicas e críticas da torcida após o confronto com o Flamengo, no último domingo (9), no Maracanã.

Na ocasião, reclamou da arbitragem, não gostou de ser substituído por Vojvoda e deixou o banco de reservas antes do término da partida.

Confira a lista de relacionados:

Santos divulga lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ao todo, são três ausências no time. Luan Peres fez apenas um treino nesta semana por causa do protocolo de concussão. O zagueiro foi substituído no duelo contra o Rubro-Negro após um choque de cabeça com Arrascaeta e não voltou a treinar com bola até a última quinta-feira (13). Alexis Duarte também é desfalque na defesa, já que está com a seleção paraguaia nesta Data Fifa. João Basso fica como opção no banco, enquanto a dupla titular deve ser formada por Adonis Frías e Zé Ivaldo.

JP Chermont não foi relacionado porque vai reforçar o time Sub-20 do Santos, que disputará neste domingo (16) a final do Campeonato Paulista da categoria contra o São Paulo. O duelo está marcado para as 15h (de Brasília), no estádio Francisco Nogueira, em Mogi das Cruzes. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro.

O Peixe finalizou a preparação para o clássico decisivo nesta sexta-feira (14), com apoio da torcida no CT Rei Pelé. Membros das três principais torcidas organizadas levaram bandeiras, faixas, sinalizadores, fumaça e instrumentos da bateria para criar um ambiente de incentivo aos jogadores, que foram cumprimentar os torcedores ao fim da atividade.

A torcida promoveu um movimento inédito de união entre Força Jovem, Sangue Jovem e Torcida Jovem, cantando em uma só voz em prol do Santos. Além disso, um corredor de fogo está previsto para recepcionar a equipe nos arredores da Vila Belmiro.

Ficha Técnica:

SANTOS X PALMEIRAS - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado (15), às 21h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo; Barreal, Neymar e Guilherme.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.