Palmeiras tem movimentações tímidas no mercado e mira reforços 'prontos'

O Palmeiras ainda não realizou grandes movimentações no mercado ao fim da atual temporada. Na avaliação da diretoria e da comissão técnica, o elenco necessita apenas de ajustes pontuais após a extensa reformulação recente.

continua após a publicidade

+ Paulinho desabafa após perder finais pelo Palmeiras: 'Vou ser um dos primeiros reforços'

Até o momento, o clube acertou a permanência de Bruno Fuchs e encaminhou a contratação do meio-campista Marlon Freitas. O zagueiro, que atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025, foi adquirido em definitivo e assinou contrato até dezembro de 2029.

Apesar de ser zagueiro de origem, Fuchs atuou como primeiro volante em diversas oportunidades e se tornou peça frequente nas escalações do Palmeiras, sobretudo na reta final da temporada.

continua após a publicidade

Marlon Freitas, por sua vez, é a primeira contratação do clube na janela. A diretoria buscava um jogador experiente, com imposição física, capaz de suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, negociado com o River Plate.

Ao todo, o Palmeiras investirá cerca de R$ 32 milhões no então capitão do Botafogo, que pode atuar tanto como camisa 5 quanto como 8 no meio-campo. A expectativa é que Marlon Freitas se reapresente com o elenco alviverde no dia 4 de janeiro.

continua após a publicidade

Agora, a principal missão da diretoria alviverde no mercado de transferências é a contratação de um camisa 5 e de um zagueiro. Mesmo com a chegada de Marlon Freitas, a comissão técnica entende que o elenco ainda necessita de um jogador com características de marcação e que chegue "pronto", com capacidade de contribuir desde o início, assim como ocorreu com Andreas Pereira e Carlos Miguel.

Marlon Freitas, encaminhado com o Palmeiras, foi a primeira movimentação do clube paulista no mercado de transferências (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras entende que necessita de um novo reforço para a zaga, já que Micael não se adaptou ao futebol brasileiro e terminou a temporada como a última opção do setor, atrás até do jovem Benedetti. O zagueiro recebeu sondagens de equipes da MLS e do futebol brasileiro e deve ser negociado após a abertura da janela de transferências, no dia 5 de janeiro.

Um meia ofensivo, capaz de fazer a ligação entre os setores, e um atacante para atuar como sombra da dupla Flaco López e Vitor Roque também estão no radar.

Vale lembrar que o elenco do Palmeiras irá se reapresentar no dia 4 de janeiro na Academia de Futebol para iniciar a pré-temporada. O primeiro compromisso oficial acontece seis dias depois, diante da Portuguesa, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.