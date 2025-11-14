Palmeiras tenta acordo com STJD para evitar suspensão de Vitor Roque

O Palmeiras se movimenta nos bastidores para não perder seu principal jogador nesta reta final de temporada. O clube ofereceu um acordo de transação disciplinar para Vitor Roque no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o centroavante não perca jogos no Campeonato Brasileiro em uma possível suspensão.

Após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 3 a 2, pelo Brasileirão, no início de outubro, o camisa 9 publicou em seu Instagram a foto de um tigre com a cabeça de um veado na boca, mas apagou a imagem poucos minutos depois.

Vitor Roque foi denunciado e responde pelo artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), com pena de cinco a dez jogos de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. A infração diz respeito a praticar ato homofóbico.

A transação disciplinar é uma possibilidade de acordo registrada no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), e o pedido será encaminhado para a procuradoria e, na sequência, para um auditor do Pleno a ser definido. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "UOL".

Caso seja aceita a proposta, a suspensão é trocada por outro tipo de punição. Se avaçar a negociação, a tendência é que o Tigrinho, que está com a Seleção Brasileira, não seja julgado na segunda-feira, na 2ª Comissão Disciplinar do STJD.

Na quinta-feira (13), Vitor Roque concendeu entrevista coletiva pela Seleção Brasileira e afirmou estar com a cabeça tranquila. Para ele, uma conversa educativa já será o suficiente para enteder a gravidade do assunto, que ele fez em tom de brincadeira.

- A cabeça está tranquila. Não vejo para uma suspensão, uma conversa educativa acho que já é válida. Também queria falar que não foi por esse lado que muitos estão falando, por homofobia. Foi só uma brincadeira. Na hora, postei sem maldade, mas estão levando para outro lado, e quem achar isso, peço desculpa de antemão - afirmou Vitor Roque.