Santos fecha acordo com Palmeiras e mandará jogo do Brasileirão no Allianz Parque

Santos fechou acordo com a WTorre e Palmeiras e mandará a partida contra o Ceará, na próxima segunda-feira (12), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. As partes discutiam pendências finais e finalizaram as tratativas nesta tarde.

continua após a publicidade

+ Santos negocia com Palmeiras para mandar jogo do Brasileirão no Allianz

Com isso, o Peixe atuará pela primeira vez na temporada em São Paulo. A realização de jogos na capital faz parte de um projeto da atual gestão, liderada pelo presidente Marcelo Teixeira, que busca aproximar o público da cidade — onde o clube tem grande número de torcedores.

A venda e os preços dos ingressos para o duelo devem ser divulgados nas próximas horas pelo departamento de comunicação do Santos.

Com apenas quatro pontos conquistados, o Santos ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela de classificação, à frente apenas do Sport, que ainda não venceu na competição. Para deixar o Z-4, a equipe comandada por César Sampaio precisa golear o Ceará, além de contar com uma combinação de resultados na rodada.

continua após a publicidade

Allianz Parque, estádio do Palmeiras, receberá a partida entre Santos e Ceará, na próxima segunda-feira (12), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli / AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar segue como desfalque

Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Neymar segue sob supervisão do departamento médico do Peixe e deve retornar aos gramados apenas no início de junho, mês em que seu contrato se encerra.

O camisa 10 tem realizado trabalhos em dois períodos no CT Rei Pelé e não atua desde abril. Esta, inclusive, é a segunda lesão do atacante desde que reestreou pelo clube da Baixada, no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela fase de grupos do Paulistão.

continua após a publicidade

+ Palmeiras perde titular e tem retorno de lesionado na Libertadores

Veja nota oficial

Baseado no projeto da diretoria de definir jogos na Capital, está oficialmente confirmado: o Santos FC jogará contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, no Allianz Parque. Será a primeira vez que o time santista atuará no estádio como mandante.

A mudança tem como objetivo programar jogos e atender aos associados e torcedores da Capital e Região.

A expectativa é de um grande público, a exemplo do que ocorreu quando o Santos FC atuou por duas vezes na Capital, em jogos do Campeonato Paulista, do ano passado.