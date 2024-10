Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 17:51 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, com transmissão de TV Globo e Premiere (pay-per-view). O Alviverde é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, enquanto o Leão do Pici vem logo atrás, em terceiro lugar, com 56 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Fortaleza

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Djonaltan de Araújo (Fifa-RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Pedro Augusto, Rossetto, Hércules, Pochettino (Martínez); Moisés e Lucero.

