Palmeiras se aproxima de acordo por novo contrato de patrocínio máster

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O Palmeiras avançou nas últimas semanas nas negociações com a Sportingbet e está próximo de anunciar a empresa de apostas esportivas como a nova patrocinadora máster do clube.

+ Palmeiras ganha reforço do departamento médico para sequência no Brasileirão

A proposta prevê que a empresa estampe o principal espaço no uniforme do Verdão, com um pagamento total de R$ 350 milhões por três temporadas, o que equivale a cerca de R$ 115 milhões por ano.

Caso os valores se mantenham, o Palmeiras passaria a ter o maior patrocínio máster do futebol brasileiro, à frente de Flamengo e Corinthians. A direção, por outro lado, também conversas com outras marcas para estampar regiões menores do uniforme, como as omoplatas.

Ao todo, o clube paulista tem como meta arrecadar R$ 150 milhões com o uniforme completo. Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos por ano, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por conquistas esportivas.

A Crefisa e a Faculdade das Américas (FAM), empresas geridas por Leila Pereira e que estamparam o uniforme por dez temporadas, devem perde o espaço em 2025. Vale lembrar que Verdão detinha um contrato de exclusividade com ambas.

A abertura para a concorrência pelo espaço foi uma promessa da presidente Leila Pereira ainda no início da temporada. A mandatária, no entanto, busca uma empresa com credibilidade e que possa honrar com os compromissos estabelecidos.

Palmeiras deve fechar novo acordo de patrocínio máster para a próxima temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Mas eu vou adiantar para vocês, eu acho saudável que tenham-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável. Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo. Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando - disse a presidente em entrevista.

- Queremos empresas com credibilidade, que possam honrar os compromissos. Existem muitos aventureiros que querem se valer da marca do Palmeiras, aparecem por um, dois meses e não pagam nada - finalizou.